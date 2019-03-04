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В Мексике обнаружили пещеру с древними артефактами майя

05.03.2019 16:04 — Разное | Tut.by  
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Мексиканские археологи нашли в руинах священного города Чичен-Ица древнюю пещеру, в которой нетронутыми тысячу лет хранились артефакты Майя. Об этом пишет Phys.org.


Фото: Karla Ortega, Great Mayan Aquifer Project

Ученые обнаружили 155 керамических сосудов, а также курильниц для благовоний в практически нетронутом состоянии — находки датируются 1000 годом нашей эры. Интересно, что пещеру под названием Баламку открыли три года назад, когда археологам о ней рассказали местные жители. Но ее изучение началось только в 2018 году.

Кроме того, в пещеру было достаточно сложно добраться — узкий вход в нее прорыт под пирамидами. Руководитель исследовательской группы, Гильермо де Анда, уточнил, что для индейцев майя эти трудности были частью ритуально обряда подношения даров богам, чтобы те даровали им дождь.

Чичен-Ица — политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан в Мексике, священный город народа Ица. Расположен в 120 километрах к востоку от города Мерида.

 
 
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Ученые обнаружили 155 керамических сосудов, а также курильниц для благовоний в практически нетронутом состоянии.
 
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