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О подаче индивидальными предпринимателями – плательщиками единого налога налоговой декларации по единому налогу в 2019 году

05.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В соответствии с пунктами 7, 9 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 30.12.2018 № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога, у которых в 2018 году отчетным периодом по данному налогу являлся календарный месяц, налоговые декларации (расчеты) по единому налогу в налоговый орган представляют за отчетные периоды, начиная со второго квартала 2019 года, – ежеквартально. При этом единый налог подлежит уплате не позднее 1-го числа каждого календарного месяца отчетного квартала, в котором будет осуществляться деятельность.

Налоговые декларации по единому налогу за отчетные периоды, начиная со II квартала 2019 г., представляются по новой форме, установленной Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь «Об исчислении и уплате налогов, сборов (пошлин), иных платежей» от 03.01.2019 № 2. При этом в налоговой декларации за II квартал 2019 г. часть II, касающаяся расчета доплаты единого налога не заполняется.

При превышении в 2019 году валовой выручки над сорокакратной суммой единого налога за соответствующий квартал доплата единого налога (5 процентов от суммы превышения) производится:

  • в отношении суммы превышения, образовавшейся в первом квартале 2019 года, - не позднее 1 июля 2019 г.;
  • в отношении суммы превышения, образовавшейся во втором квартале 2019 года, - не позднее 1 октября 2019 г.;
  • в отношении суммы превышения, образовавшейся в третьем квартале 2019 года, - не позднее 1 января 2020 г.;
  • в отношении суммы превышения, образовавшейся в четвертом квартале 2019 года, - не позднее 1 апреля 2020 г.

За более полной информацией, а также по возникающим вопросам налогообложения обращайтесь в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району (г. Слуцк, ул. Лацкова, 2, каб. 24, 12) или по телефонам в г. Слуцке 29461, 54139, 25971, г. Копыле 8(01719) 54551, 50475, г. Старые Дороги 8(01792) 55230, 58931.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району
Заместитель начальника инспекции Л.Н.Шкурская

 
 
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Единый налог подлежит уплате не позднее 1-го числа каждого календарного месяца отчетного квартала, в котором будет осуществляться деятельность.
 
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