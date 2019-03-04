Случчанам массово приходят сообщения с предложением поработать «закладчиками»





В последние дни случчане сообщают, что в социальной сети Вконтакте им приходят сообщения с предложением «лёгких» денег.

Фейковые аккаунты обещают быстрый заработок, решение финансовых вопросов и исполнение мечт. В последнее время, опасаясь блокировки Вконтакте, они пишут только о доставке «малогабаритных непродовольственных продуктов», и предлагают перейти в Telegram для дальнейшей беседы.

В дальнейшем выясняется, что речь идёт о так называемой закладке особо-опасных психотропных веществ, как правило, синтетического происхождения. Куратор рассказывает о «зарплате», условиях «работы» и уверяет, что при соблюдении всех необходимых мер это абсолютно безопасно.





Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Слуцкого РОВД сообщили, что им известно о массовой рассылке. Как пояснили в милиции, в связи с последними задержаниями, в ряде регионов закладчиков стало не хватать, и продавцы психотропов принялись за поиски новых «работников» низшего звена.

— Их абсолютно не интересуют судьбы людей - как распространителей, так и потребителей. Кураторы прекрасно осведомлены, что «срок действия» закладчиков до момента их задержания не превышает двух месяцев, — рассказывает оперативный работник ОНиПТЛ.

Только в прошлом году в Слуцком районе возбудили более 50 уголовных дел по 328 статье УК. Как показывает судебная практика, люди садятся по части 3 статьи 328 на срок от 10 до 14 лет. Санкции этой статьи до 15 лет тюрьмы, то есть срок за распространение приближен к максимальному. По 2-й части этой статьи обычно тоже дают максимальный срок - до 7-8 лет.

Опасность этой ситуации в том, что незрелый подросток может поверить куратору криминального бизнеса, и, опьянённый предложенным заработком, провести свою молодость в местах лишения свободы.

Напомним, буквально на прошлой неделе в Солигорске с поличным задержали закладчика-«долгожителя», который проработал рекордно долго. В отношении него возбудили дело по ч. 3 ст. 328, и три месяца заработка будут стоить парню до 15 лет лишения свободы.





Как уберечь себя и близких?

Не вступайте в дискуссию с кураторами, не дайте обмануть себя. И не тешьте себя иллюзиями: оперативная работа наркоконтроля налажена так, что практически все закладчики в итоге оказываются задержанными и осуждёнными.

Если вам пришло « заманчивое » предложение Вконтакте, нажмите кнопку « Спам » - так вы поможете администрации соцсети быстрее заблокировать куратора и обезопасите других людей.

предложение Вконтакте, нажмите кнопку Доверительно, без давления и поучений, поговорите с детьми. Расскажите им о смертельной опасности синтетических наркотиков и о серьёзной уголовной ответственности за их распространение.

Обратите внимание, если кто-то из ваших близких в поздно вечером, ночью или рано утром без объяснения причин уходит из дома на несколько часов. Поговорите с ним, возможно, именно вы сможете спасти несколько сломанных судеб.

В случае обнаружения подозрительных пакетов, свертков, либо действий, похожих на оставление закладки и её фотографирование, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.



Slutsk-Gorod.by