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Случчанам массово приходят сообщения с предложением поработать «закладчиками»
05.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В последние дни случчане сообщают, что в социальной сети Вконтакте им приходят сообщения с предложением «лёгких» денег.
Фейковые аккаунты обещают быстрый заработок, решение финансовых вопросов и исполнение мечт. В последнее время, опасаясь блокировки Вконтакте, они пишут только о доставке «малогабаритных непродовольственных продуктов», и предлагают перейти в Telegram для дальнейшей беседы.
В дальнейшем выясняется, что речь идёт о так называемой закладке особо-опасных психотропных веществ, как правило, синтетического происхождения. Куратор рассказывает о «зарплате», условиях «работы» и уверяет, что при соблюдении всех необходимых мер это абсолютно безопасно.
Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Слуцкого РОВД сообщили, что им известно о массовой рассылке. Как пояснили в милиции, в связи с последними задержаниями, в ряде регионов закладчиков стало не хватать, и продавцы психотропов принялись за поиски новых «работников» низшего звена.
— Их абсолютно не интересуют судьбы людей - как распространителей, так и потребителей. Кураторы прекрасно осведомлены, что «срок действия» закладчиков до момента их задержания не превышает двух месяцев, — рассказывает оперативный работник ОНиПТЛ.
Опасность этой ситуации в том, что незрелый подросток может поверить куратору криминального бизнеса, и, опьянённый предложенным заработком, провести свою молодость в местах лишения свободы.
Напомним, буквально на прошлой неделе в Солигорске с поличным
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В последние дни случчане сообщают, что в социальной сети Вконтакте им приходят сообщения с предложением «лёгких» денег. Фейковые аккаунты обещают быстрый...
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