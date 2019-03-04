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Власти Слуцка предлагают всем желающим обсудить концепцию развития территории консервного завода

05.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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«Согласно генплана развития города,территория бывшего консервного завода предусмотрена под общегородской центр. Предлагаем всем желающим принять участие в разработке концепции развития», — написал в своём Twitter председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский. 

«Слуцкий край» уточняет: на данной территории могут размещаться спортивные объекты, зоны отдыха, площадки для культурно-массовых мероприятий и т.д. В настоящее время формируется концепция развития указанной территории на последующие годы.

Слуцкий районный исполнительный комитет предлагает всем желающим принять участие в данном проекте, предложения направлять в отдел архитектуры и строительства райисполкома по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Дополнительную информацию можно получить в отделе архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома по телефону  5-21-22.

Как пояснила заместитель начальника отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома Елена Александровна Ярошевич, на месте бывшего консервного завода сейчас сносят старые здания, разрабатывается концепция развития территории. Планируется, что она станет продолжением парка культуры и отдыха.

– На указанной территории можно выделить несколько функциональных зон: спортивная (для занятий стритболом, волейболом и др.) – ближе к городскому стадиону, для массовых мероприятий, для детских игровых площадок, для небольших объектов общественного питания. Есть возможность обустройства велодорожек, выделения зеленой зоны, – отметила Е.А. Ярошевич. – Все находится на стадии обсуждения. Будем благодарны слутчанам за предложения по обустройству этой территории.

Ранее сообщалось, что Белорусский союз художников предлагал сделать на месте бывшего консервного завода арт-центр. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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«Согласно генплана развития города,территория бывшего консервного завода предусмотрена под общегородской центр. Предлагаем всем желающим принять участие в...
 
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