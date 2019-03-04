Макей: Беларусь готова к подписанию ключевых документов с ЕС





Беларусь видит возможность для скорейшего подписания ключевых документов с Европейским союзом.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам совещания у главы государства, пишет БелТА .

«Мы видим возможность скорого завершения работы над этими документами, но наши партнеры тоже должны немножко пошевелиться в этом плане и проявить готовность к их подписанию, — сказал Владимир Макей. — Эти документы, с нашей точки зрения, можно было бы подписать хоть завтра. Но, к сожалению, так получается, что из-за позиции одной страны Евросоюз становится заложником политики этой страны. Потому что одна страна переносит какие-то проблемные нюансы в двусторонних отношениях на всю политику Евросоюза».

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В частности, стопорится подписание совместных приоритетов партнерства между Беларусью и Европейским союзом до 2020 года. «Там содержатся неприемлемые для нас на данном этапе требования. Но мы даже и не получили официального ответа от Европейского союза на наши предложения», — отметил министр.