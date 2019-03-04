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В Беларуси развернулась борьба за квоты на российские нефтепродукты

05.03.2019 16:09 — Разное | Партизан  
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Осенью 2018 года Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов в Беларусь. В частности, речь шла об остановке поставок российского автобензина, дизельного топлива, мазута и сжиженного углеводородного газа.

В Беларуси развернулась борьба за квоты на российские нефтепродукты
При этом Минск и Москва договорились сохранить поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси. Как выяснил TUT.BY, распределением квот на нефтехимию не все оказались удовлетворены.

Осенью прошлого года Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы поставок нефтепродуктов. Однако около 40 компаний, поставлявших более 50% смазочных материалов и масел на белорусский рынок, не смогли получить квоты как на ноябрь-декабрь 2018 года, так и на 2019 год.

В концерне «Белнефтехим» сказали TUT.BY, что при формировании в октябре 2018 года баланса поставки в Беларусь российских нефтепродуктов, в том числе смазочных материалов и масел, концерном неоднократно делались запросы о потребности субъектов хозяйствования в данных товарах.

Все компании, направившие свои заявки, были включены в перечень субъектов предпринимательской деятельности, являющихся грузополучателями указанных товаров в Беларуси, подчеркнули в концерне.


Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец утверждает, что не все поставщики были проинформированы о необходимости предоставления таких данных и, соответственно, некоторые не вошли в списки и не получили соответствующие квоты на поставку.

— Не знаю, кто в большей степени ответственен за такое «информирование» — концерн или местные исполкомы, которым давались поручения. Но факт в том, что списки компаний, которые получили квоты на ноябрь-декабрь 2018 года и на 2019 год, «Белнефтехим» держал в секрете и не предоставил, что создавало напряженную атмосферу недоверия, — говорит Швец.

По информации TUT.BY, в перечни вошли как гиганты белорусской промышленности (БМЗ, МАЗ, Гомсельмаш и др.), так и небольшие частные предприятия.

Компании, которые обратились за поддержкой в РСПП, являются официальными представителями (дистрибьюторами) крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий. Они поставляли значительные объемы смазочных материалов и масел в адрес крупных промышленных заводов Беларуси.

— Три месяца мы направляли запросы в госорганы с просьбой прояснить ситуацию, — отмечает Швец. — Правительство спускало поручения на низовой уровень, а там нас игнорировали или переводили стрелки. Во время неформальных бесед мы слышали, что якобы поручено избавиться от посредников, а машиностроители и химпредприятия должны работать напрямую с производителями смазочных материалов и масел. 

Мы пытались объяснить, что это заблуждение, что напрямую не удастся получить цену ниже. Дело в том, что дилер берет большой объем продукции, которую намерен реализовать не одному, пусть и большому заводу, а многим, и получает определенную скидку. Условный БМЗ такую скидку вряд ли сможет получить.

В итоге споры с госорганами привели к разработке документа, который бы регламентировал все вопросы. Речь идет о проекте положения об упорядочении взаимодействия «государственных органов и организаций при подготовке и согласовании индикативных балансов Союзного государства нефти и нефтепродуктов, протоколов согласования вывоза товаров из РФ в РБ».

По словам Швеца, неурегулированность поставок уже привела к увеличению стоимости российских нефтепродуктов, что отражается на себестоимости конечной продукции и оказываемых услуг и сокращению налоговых поступлений в бюджет.

— Отсутствие квот привело к тому, что компании не имеют возможности поставлять масла на предприятия Беларуси по ранее заключенным годовым и тендерным договорам. В связи с этим промышленные предприятия либо вынуждены переходить на более дорогие (на 30−80%) смазочные материалы, либо при отсутствии альтернативы вообще оказываются на грани остановки, — сказал Швец.


При этом, по его данным, не было выбрано более 30% от разрешенного к вывозу объема.

Бизнес-союзы предлагали исключить смазочные материалы и масла из перечня нефтепродуктов, по которым требуется согласование индикативных балансов. Дело в том, что данная товарная группа продается по коммерческим ценам, возможность ее покупки имеют все страны ЕАЭС, за исключением Беларуси. 

Плюс поставки идут исключительно для целевого применения на территории Беларуси. В случае невозможности на данном этапе исключить смазочные материалы из перечня предлагалось активизировать работу с Минэнерго России по увеличению индикативного баланса на 2019 год.

В «Белнефтехиме» заявили, что провели работу с российской стороной по увеличению количества разрешенных к вывозу из России в Беларусь на 2019 год смазочных материалов и масел. 

Москва выделила дополнительные объемы таких товаров, и, соответственно, учтены интересы компаний, ранее поставлявших эту российскую продукцию на внутренний рынок республики и подавших соответствующие заявки, сказали в концерне.

В «Белнефтехиме» сообщили, что проект положения разработан и в настоящее время находится на согласовании с заинтересованными госорганами и Советом по развитию предпринимательства.

— Действительно, квоту на 2019 год увеличили с 51,9 тыс. тонн до свыше 63 тыс. тонн. Но на предложение обсудить вопрос распределения квот на общественно-консультационном совете концерна, раз пока нет положения, мне в «Белнефтехиме» ответили отказом. Опять начинаются какие-то секреты, — резюмировал Александр Швец.

 
Теги: Минск
 
 
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Осенью 2018 года Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов в Беларусь. В частности, речь шла об остановке поставок российского автобензина, дизельного топлива,...
 
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