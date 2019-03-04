Назарбаеву напомнили о праве граждан на мирный протест

«Казахстанские власти должны внести поправки в законодательство, чтобы на деле обеспечить соблюдение права на мирный протест и полностью уважать это право на практике. Кроме того, всем, произвольно задержанным 27 февраля (в день проведения 18-го съезда «Нур Отан» — прим. «Ферганы»), должен быть возмещен ущерб, а сотрудники полиции и иные официальные лица, причастные к этим нарушениям прав человека, должны быть привлечены к соответствующей ответственности», — приводятся в сообщении слова исследователя Amnesty International по Центральной Азии Хезы Макгилл.





По данным правозащитников, количество мирных демонстрантов, задержанных по всему Казахстану в день съезда правящей партии, исчислялось сотнями. Только в Алма-Ате, по имеющимся оценкам, были задержаны около 100 человек.









Задержание у офиса "Нур Отан". Фото с сайта Azattyq.org





В некоторых случаях в отделения полиции попадали случайные прохожие. Так, в Уральске была задержана 80-летняя пенсионерка, которая собиралась снять деньги из банкомата. После допросов в полицейских участках людей отпускали в течение, как правило, четырех часов. Никаких обвинений им предъявлено не было.





Согласно действующему законодательству Казахстана проведение собраний, шествий и митингов граждане должны согласовывать с местным исполнительным органом. Однако местные власти чаще всего отклоняют заявки на проведение митингов под разными предлогами.