Не справился с управлением: трактор упал в реку - водитель погиб

В ходе поисковых мероприятий в Лоевском районе в реке был найден трактор, принадлежащий отцу пропавшего мужчины. При этом тело самого молодого человека обнаружено в кабине без признаков жизни.













По предварительной информации мужчина двигался на тракторе вдоль реки по проселочной дороге, не справился с управлением, в результате чего съехал в воду.





Известно, что погибший работал в одной из организаций Лоевского района.









По факту гибели мужчины проводится проверка, выясняются обстоятельства его смерти.