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Не справился с управлением: трактор упал в реку - водитель погиб
3 марта житель Гомеля заявил в милицию об исчезновении 26-летнего брата.
В ходе поисковых мероприятий в Лоевском районе в реке был найден трактор, принадлежащий отцу пропавшего мужчины. При этом тело самого молодого человека обнаружено в кабине без признаков жизни.
По предварительной информации мужчина двигался на тракторе вдоль реки по проселочной дороге, не справился с управлением, в результате чего съехал в воду.
Известно, что погибший работал в одной из организаций Лоевского района.
По факту гибели мужчины проводится проверка, выясняются обстоятельства его смерти.
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3 марта житель Гомеля заявил в милицию об исчезновении 26-летнего брата.
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