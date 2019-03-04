Milavitsa продолжает терять позиции в Беларуси

Выручка группы в 2018 году в Беларуси уменьшилась на 12,5%, а всего за последние семь лет реализация женского белья Milavitsa и Lauma упала почти в два раза.





Согласно годовому отчету SFG, в прошлом году в Беларуси холдинг продал белья под марками Milavitsa и Lauma на сумму 15,773 млн евро. Это на 12,5% меньше, чем эстонские владельцы SFG во главе с Томасом Тоолом выручили на белорусском рынке в 2017 году.





Белорусский показатель повлиял на совокупную выручку SFG . Несмотря на рост продаж в России (на 7%) и Украине (18,5%), она сократилась на 0,2%, и составила 62,213 млн евро.





Завтра твоей страны », за последние семь лет (с 2012 года) прирост продаж холдинга в Беларуси был зафиксирован только по итогам 2017 года (на 2,6%). В остальные годы продажи падали, с 31, 494 млн евро в 2012 году сократившись до 15,773 млн евро в прошлом году. В целом, как подсчитал «», за последние семь лет (с 2012 года) прирост продаж холдинга в Беларуси был зафиксирован только по итогам 2017 года (на 2,6%). В остальные годы продажи падали, с 31, 494 млн евро в 2012 году сократившись до 15,773 млн евро в прошлом году.









Соответственно, снижалась доля белорусского рынка в общих объемах продаж холдинга. По итогам 2018 года она составила 25,4%. Доля российского бизнеса, на котором SFG помимо оптовых продаж активно развивает розницу, составила 59,9%. Третьим по значению рынком сбыта Milavitsa и Lauma является Украина, на которую в 2018 году пришлось 4,1% совокупных продаж.





В прошлом году, если судить по годовому отчету, SFG серьезно оптимизировала штат. Если на 31 декабря 2017 года в компаниях холдинга работало 2 279 человек, то на 31 декабря 2018 году уже 2 073 сотрудника.





Отметим, что белорусская легкая промышленность по-прежнему интересна инвесторам. В феврале этого года другая эстонская компания ELG завершила сделку по приобретению белорусского производителя женского белья «Юстына».





Интересно, что одним из совладельцев ELG является бывший владелец SFG и «Милавицы» Индрек Рахумаа. В 2010 году его доли в холдинге и белорусской фабрике перешли за долги Томасу Тоолу.