ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Milavitsa продолжает терять позиции в Беларуси

05.03.2019 15:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Доля белорусского рынка в международном бизнесе эстонского холдинга Silvano Fashion Group (SFG) в прошлом году сократилась.

Выручка группы в 2018 году в Беларуси уменьшилась на 12,5%, а всего за последние семь лет реализация женского белья Milavitsa  и Lauma упала почти в два раза.

Согласно годовому отчету SFG, в прошлом году  в Беларуси холдинг продал  белья под марками Milavitsa  и Lauma на сумму 15,773 млн евро. Это на 12,5% меньше, чем эстонские владельцы SFG  во главе с Томасом Тоолом выручили на белорусском рынке в 2017 году.

Белорусский показатель повлиял на совокупную выручку SFG . Несмотря на рост продаж в России (на 7%) и Украине (18,5%), она сократилась на 0,2%, и составила 62,213 млн евро.

В целом, как подсчитал «Завтра твоей страны», за последние семь лет (с 2012 года)  прирост продаж холдинга в Беларуси был зафиксирован только по итогам  2017 года (на 2,6%). В остальные годы продажи падали, с 31, 494 млн евро в 2012 году сократившись до 15,773 млн евро в прошлом году.


Соответственно, снижалась доля белорусского рынка в общих объемах продаж холдинга. По итогам 2018 года она составила 25,4%. Доля российского бизнеса, на котором SFG помимо оптовых продаж активно развивает розницу, составила 59,9%. Третьим по значению рынком сбыта Milavitsa  и Lauma является Украина, на которую в 2018 году пришлось 4,1% совокупных продаж.

В прошлом году, если судить по годовому отчету,  SFG серьезно оптимизировала штат. Если на 31 декабря 2017 года в компаниях холдинга работало 2 279 человек, то на 31 декабря 2018 году уже 2 073 сотрудника.

Отметим, что белорусская легкая промышленность по-прежнему интересна инвесторам.  В феврале этого года другая эстонская компания ELG завершила сделку по приобретению белорусского производителя женского белья «Юстына». 

Интересно, что одним из совладельцев ELG является бывший владелец SFG  и «Милавицы» Индрек Рахумаа. В 2010 году его доли в холдинге и белорусской фабрике перешли за долги Томасу Тоолу.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доля белорусского рынка в международном бизнесе эстонского холдинга Silvano Fashion Group (SFG) в прошлом году сократилась.
 
Новости дня
Новости разные
 
IKEA выпустила каталог мебели на основе «Камасуры»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика