Могут забрать машину: облавы на должников начались на улицах Орши

В Орше начались совместные рейды, во время которых выявляют должников и применяют к ним принудительные меры. При больших суммах задолженности могут изъять даже автомобиль, тогда транспортное средство отправляется на штрафстоянку.





Облавы на должников в Орше будут проводиться в определенные дни каждого месяца, а их дата не подлежит оглашению. Для выявления водителей, являющихся должниками по исполнительным производствам, судебные исполнители будут использовать спецоборудование, где в базе данных указаны тип и размер долга.









Эти рейды направлены на выявление должников в самых разных сферах: неоплаченные кредиты, штрафы (в том числе за нарушение ПДД), долги по коммунальным платежам или алименты.





В отдельных случаях размеры таких задолженностей в Орше достигают внушительных сумм, сообщает «Аршанская газета» со ссылкой на заместителя начальника отдела принудительного исполнения Оршанского района и города Орши Ольгу Дубкевич.