﻿ МВД сообщило о новых уголовных делах в связи с договорными матчами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД сообщило о новых уголовных делах в связи с договорными матчами

05.03.2019 15:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Оперативники ГУБОПиК МВД вскрыли очередные факты организации договорных матчей в игровых видах спорта.

МВД сообщило о новых уголовных делах в связи с договорными матчами
Первые задержания злоумышленников прошли 2 месяца назад. После этого оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подобных фактов противоправной деятельности продолжились.

"Международная преступная группа занималась организацией договорных матчей в различных видах спорта. В основном речь идет о поединках в чемпионате и кубке страны по футболу в 2017 и 2018 годах", - сообщил Sputnik во вторник официальный представитель МВД Александр Марченко.

По его словам, спортсменам-инструкторам посоветовали добровольно сообщить в компетентные органы об участии в "договорняках" взамен на освобождение от уголовной ответственности или ее смягчение.

"В настоящее время уже 13 человек предоставили соответствующие сведения, что позволило не применять к ним меры процессуального принуждения", - сказал Марченко.


По его словам, было возбуждено 4 уголовных дела за подкуп участников профессиональных соревнований, а также задокументировано более десяти аналогичных преступных эпизодов, материалы по которым уже направлены в СК.

Это вторая преступная группа, выявленная за последние три года в Беларуси, которая занималась организацией договорных спортивных матчей. В 2017 году за подобные преступления пятнадцать человек из России, Украины и Беларуси были приговорены к ограничению свободы и штрафам. Однако некоторые из осужденных не стали на путь исправления и вновь занялись организацией "договорняков", - сказал Марченко.

В ГУБОПиК МВД отметили, что в настоящее время налажено тесное взаимодействие с международным агентством по выявлению и расследованию договорных матчей "Federbet", а также отечественными федерациями футбола и волейбола.


 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативники ГУБОПиК МВД вскрыли очередные факты организации договорных матчей в игровых видах спорта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минсвязи хочет сделать сайт, где беларусы будут оценивать работу чиновников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика