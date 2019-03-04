МВД сообщило о новых уголовных делах в связи с договорными матчами

Первые задержания злоумышленников прошли 2 месяца назад. После этого оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подобных фактов противоправной деятельности продолжились.





"Международная преступная группа занималась организацией договорных матчей в различных видах спорта. В основном речь идет о поединках в чемпионате и кубке страны по футболу в 2017 и 2018 годах", - сообщил Sputnik во вторник официальный представитель МВД Александр Марченко.





По его словам, спортсменам-инструкторам посоветовали добровольно сообщить в компетентные органы об участии в "договорняках" взамен на освобождение от уголовной ответственности или ее смягчение.





"В настоящее время уже 13 человек предоставили соответствующие сведения, что позволило не применять к ним меры процессуального принуждения", - сказал Марченко.









По его словам, было возбуждено 4 уголовных дела за подкуп участников профессиональных соревнований, а также задокументировано более десяти аналогичных преступных эпизодов, материалы по которым уже направлены в СК.





Это вторая преступная группа, выявленная за последние три года в Беларуси, которая занималась организацией договорных спортивных матчей. В 2017 году за подобные преступления пятнадцать человек из России, Украины и Беларуси были приговорены к ограничению свободы и штрафам. Однако некоторые из осужденных не стали на путь исправления и вновь занялись организацией "договорняков", - сказал Марченко.





В ГУБОПиК МВД отметили, что в настоящее время налажено тесное взаимодействие с международным агентством по выявлению и расследованию договорных матчей "Federbet", а также отечественными федерациями футбола и волейбола.



