Microsoft готовит операционную систему Windows Lite

Предполагается, что Windows Lite создается специально под устройства с двумя экранами. Подобные операционные системы уже есть у нескольких производителей ПО.

По словам экспертов, с помощью Windows Lite компания сможет конкурировать на рынке с устройствами Chromebook.

Когда Windows Lite будет представлена пользователям, пока неизвестно. Однако, по предположениям The Verge, анонс пройдет в начале мая на фирменной конференции Microsoft - Build.

Источник: БЕЛТА.

