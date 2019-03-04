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Microsoft готовит операционную систему Windows Lite
05.03.2019 16:39 — Разное | Аргументы и факты
Предполагается, что Windows Lite создается специально под устройства с двумя экранами. Подобные операционные системы уже есть у нескольких производителей ПО.
По словам экспертов, с помощью Windows Lite компания сможет конкурировать на рынке с устройствами Chromebook.
Когда Windows Lite будет представлена пользователям, пока неизвестно. Однако, по предположениям The Verge, анонс пройдет в начале мая на фирменной конференции Microsoft - Build.
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Корпорация Microsoft разрабатывает новую операционную систему Windows Lite, пишет The Verge.
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