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Microsoft готовит операционную систему Windows Lite

05.03.2019 16:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Microsoft готовит операционную систему Windows Lite
Фото из открытых источников

Предполагается, что Windows Lite создается специально под устройства с двумя экранами. Подобные операционные системы уже есть у нескольких производителей ПО.

По словам экспертов, с помощью Windows Lite компания сможет конкурировать на рынке с устройствами Chromebook.

Когда Windows Lite будет представлена пользователям, пока неизвестно. Однако, по предположениям The Verge, анонс пройдет в начале мая на фирменной конференции Microsoft - Build.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Корпорация Microsoft разрабатывает новую операционную систему Windows Lite, пишет The Verge.
 
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