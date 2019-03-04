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В Минске на стройке сломался кран: упала половина стрелы

05.03.2019 16:44 — Разное | Tut.by  
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Сегодня днем на стройке жилого комплекса «Мегаполис» на улице Яна Чечота сломался кран. Судя по фотографии очевидца, упала половина стрелы.


Фото очевидцев

Очевидец Сергей рассказывает, что работает в соседнем здании. После 11 часов утра он вышел с коллегами на обед и увидел случившееся.

— По словам рабочих, на стреле крана лопнул так называемый крепежный палец и упала половина стрелы. Сейчас она висит, зацепившись. Я предполагаю, что сейчас автокраном поднимут люльку с людьми, которые зачалят крюк второго крана за сломанную стрелу и будут ее поднимать, — рассказывает мужчина.


Фото очевидцев

Застройщиком зданий является ООО «ЗападИнвестСистемз» группы компаний «Тапас». Получить от них оперативный комментарий не удалось.

 
 
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По словам рабочих, на стреле крана лопнул так называемый крепежный палец и упала половина стрелы. Сейчас она висит, зацепившись
 
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