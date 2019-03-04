В Минске на стройке сломался кран: упала половина стрелы

Сегодня днем на стройке жилого комплекса «Мегаполис» на улице Яна Чечота сломался кран. Судя по фотографии очевидца, упала половина стрелы.



Фото очевидцев

Очевидец Сергей рассказывает, что работает в соседнем здании. После 11 часов утра он вышел с коллегами на обед и увидел случившееся.

— По словам рабочих, на стреле крана лопнул так называемый крепежный палец и упала половина стрелы. Сейчас она висит, зацепившись. Я предполагаю, что сейчас автокраном поднимут люльку с людьми, которые зачалят крюк второго крана за сломанную стрелу и будут ее поднимать, — рассказывает мужчина.



Фото очевидцев

Застройщиком зданий является ООО «ЗападИнвестСистемз» группы компаний «Тапас». Получить от них оперативный комментарий не удалось.