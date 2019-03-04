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Президент Лукашенко назвал условия союза с Россией

05.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Президент Лукашенко назвал условия союза с Россией

Беларусь поддерживает идею строительства союзного проекта с Россией, однако основным принципом в этом деле являются равные условия.

Об этом сообщил 5 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что на других принципах союз невозможен. Об этом должны помнить сторонники и оппоненты в Российской Федерации.

И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым, — заявил Лукашенко.

Лидер страны также подчеркнул, что самое обширное поле для взаимодействия у нас сложилось с Россией еще с исторических времен. На сегодняшний день самые актуальные проблемы находятся в экономической сфере.

В иных других проблем практически не существует, — дал понять белорусский лидер.

По словам руководителя страны, в отношениях с Российской Федерацией присутствует значительный набор постоянно возникающих вопросов, их нужно обсуждать и решать. Сейчас самые актуальные проблемы находятся в экономической сфере, в других сферах проблем проблем почти нет. Лукашенко, говоря об инициативе российских властей о пересмотра подходов к интеграции, заявил о своей готовности к этому.

 
 
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Беларусь поддерживает идею строительства союзного проекта с Россией, однако основным принципом в этом деле являются равные условия....
 
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