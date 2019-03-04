Нацбанк: ожидаемый уровень инфляции снизился до 11,8 процентов





В Беларуси ощущаемый населением уровень инфляции составляет 12,5%, ожидаемый – 11,8%.

Таковы результаты анализа инфляционных ожиданий Национального банка Беларуси, подготовленного на основе проведенного в феврале 2019 года опроса. По сравнению с результатами опроса, проведенного в ноябре 2018 года, ощущаемый уровень инфляции несколько снизился с 12,9% до 12,5%, а ожидаемый с 12,6% до 11,8%.

В рамках февральского опроса 49,4 % его участников указали на «очень сильный» рост цен за последние 12 месяцев, 39,1% - на умеренный, 9,76% - на незначительный рост.

64,8% участников опроса ожидают в ближайшие 12 месяцев увеличения цен такой же интенсивности, как в настоящее время, 15% считают, что его темпы ускорятся, 15,5% рассчитывают на их замедление.