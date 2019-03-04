ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк: ожидаемый уровень инфляции снизился до 11,8 процентов

05.03.2019 16:44 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Нацбанк: ожидаемый уровень инфляции снизился до 11,8 процентов

В Беларуси ощущаемый населением уровень инфляции составляет 12,5%, ожидаемый – 11,8%.

Таковы результаты анализа инфляционных ожиданий Национального банка Беларуси, подготовленного на основе проведенного в феврале 2019 года опроса. По сравнению с результатами опроса, проведенного в ноябре 2018 года, ощущаемый уровень инфляции несколько снизился с 12,9% до 12,5%, а ожидаемый с 12,6% до 11,8%.

В рамках февральского опроса 49,4 % его участников указали на «очень сильный» рост цен за последние 12 месяцев, 39,1% - на умеренный, 9,76% - на незначительный рост.

64,8% участников опроса ожидают в ближайшие 12 месяцев увеличения цен такой же интенсивности, как в настоящее время, 15% считают, что его темпы ускорятся, 15,5% рассчитывают на их замедление. 

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси ощущаемый населением уровень инфляции составляет 12,5%, ожидаемый – 11,8%.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на стройке сломался кран: упала половина стрелы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика