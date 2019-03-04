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Раньше теннис Азаренко становился лучше благодаря матчам с Уильямс. На неделе они могут сыграть снова

05.03.2019 17:09 — Разное | Tut.by  
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Виктория Азаренко против Серены Уильямс. Мы ждали новой встречи в рамках многолетнего противостояния теннисисток три года, и на стартующем 6 марта турнире в Индиан-Уэллсе это может случиться во втором раунде. SPORT.TUT.BY вспоминает последний матч Азаренко и Уильямс-младшей, который принес Вике титул в одиночном разряде как раз в Индиан-Уэллсе, а также другие подробности участия белоруски в этом турнире в разные годы.


Вика поздравляет Серену с победой в финале US Open 2013. Фото: Reuters

В 2019 году Вика сыграет в основной сетке турнира в Индин-Уэллсе в одиннадцатый раз. Без учета матчей на стадии квалификации в 2006 и 2007 годах здесь Азаренко одержала 26 побед и потерпела 6 поражений, а также дважды взяла титул — в 2012 и 2016 годах.

В 2012-м Вика прошла через Индиан-Уэллсс в статусе непобежденной с начала сезона

В финале ИУ-2012 встретились две первые ракетки мира, чего не случалось в туре около четырех с половиной лет: Вика возглавляла рейтинг WTA, а россиянка Мария Шарапова преследовала белоруску. Поединок завершился в пользу Азаренко (6:2, 6:3) и реализованный ею матч-пойнт получился действительно красивым. Вика достала уходящий глубоко влево мяч, потом еще один — после смэша Маши, успела к сетке и пробила под заднюю линию, на что Шарапова отреагировала попыткой исполнить парашют, но не попала в корт.


Вика празднует победу на турнире в Индиан-Уэллсе. Март 2012 года. Фото: Reuters

Азаренко эмоционально отреагировала на победу: принялась танцевать и вскоре оказалась в объятиях своего тренера Сэма Сьюмика. С начала сезона 2012 года Вика выдала беспроигрышную серию из 23 матчей и позже в Майами довела ее до 26 поединков

— Сезон 2011 года многому меня научил, — отметила Виктория в чемпионской речи. — Я проанализировала каждое свое поражение и шаг за шагом выстраивала игру, проделывая тяжелую работу. У меня было действительно много неприятных поражений, так что сейчас я хочу обратить полученный опыт в свою пользу, сохраняя твердость и профессиональное отношение к делу каждый день.

В 2016-м Вика нанесла сокрушительное поражение Серене Уильямс

В финале 2016 года Азаренко (тогда 15-я в мире) соперничала с первой ракеткой мира Сереной Уильямс и смогла добыть четвертую победу (6:4, 6:4) в противостоянии с титулованной американкой. С тех пор обе теннисистки успели родить и вернуться в тур. Жребий доселе их не сводил.

Возвращаясь же к финалу ИУ-2016, Серене крайне трудно давались очки. К примеру, она забивала в шпагате, а когда у сетки вкладывала всю мощь в удары, то играла неумно — по позиции Вики. Вика, чей процент выигранных очков на первой подаче составлял космические 86 процентов, действовала агрессивно. Серена ей аплодировала, а ее старшая сестра Венус временами засыпала на трибуне.

В начале второго сета при счете 3:0 в пользу Вики Серена сломала ракетку, затем еще одну, за что получила предупреждение от судьи на вышке. Спасти матч младшей из сестер Уильямс так и не удалось.


Иллюстрация: Влад Шевардин, TUT.BY

Комментатор Tennis TV поприветствовал двукратную победительницу турнира в Индиан-Уэллсе Викторию Азаренко словами «Королева пустыни» и вспомнил, что на протяжении двух сезонов она боролась с травмами. Привести Вику в хорошую форму помогли физиотерапевт Жан-Пьер Брюер и тренер Вим Фиссет.

Кстати, на отрезке сезона январь — март 2016 года статистика побед и поражений Азаренко (представлена на иллюстрации выше) была близка к уровню 2012 года, когда она стала первой в мире.

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