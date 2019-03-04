Водитель маршрутки, сбившей насмерть ребенка на переходе в Бресте, задержан

Вечером 4 марта на улице 28 Июля в Бресте на переходе маршрутка насмерть сбила 10-летнего пешехода . В отношении 31-летнего водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Во вторник, 5 марта, СК сообщил , что водитель задержан.

Установлено, что в момент аварии водитель был трезв.

В Сети есть видео момента трагической аварии . На записи видно, как маршрутка поворачивает с улицы Московской на 28 Июля, ребенок перебегает дорогу и врезается в боковую часть авто. Судя по видео, маршрутка поворачивала со второго ряда, где разрешено движение прямо и поворот направо.

Мальчик погиб на месте.