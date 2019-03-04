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Водитель маршрутки, сбившей насмерть ребенка на переходе в Бресте, задержан
Вечером 4 марта на улице 28 Июля в Бресте на переходе маршрутка насмерть
Установлено, что в момент аварии водитель был трезв.
В Сети есть
Мальчик погиб на месте.
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В отношении 31-летнего водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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