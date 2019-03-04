|
На Куйбышева в Бресте появятся новые торговые павильоны
05.03.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест
Новый тип торговых павильонов появится на отрезке улицы Куйбышева, от Мицкевича до Пушкинской.
Об этом рассказал первый зампредседателя горисполкома Вадим
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый тип торговых павильонов появится на отрезке улицы Куйбышева, от Мицкевича до Пушкинской. Об этом рассказал первый зампредседателя горисполкома Вадим...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)