На Куйбышева в Бресте появятся новые торговые павильоны

Новый тип торговых павильонов появится на отрезке улицы Куйбышева, от Мицкевича до Пушкинской.



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Об этом рассказал первый зампредседателя горисполкома Вадим Кравчук , представляя коллективу предприятия «Торговый сервис и потребительский рынок» нового руководителя. Им стала Наталья Сологуб, которая с 2011 года трудилась здесь ведущим специалистом.



Рассказывая о задачах, стоящих перед предприятием, Вадим Кравчук подчеркнул что председатель горисполкома Александр Рогачук уделяет огромное внимание культуре обслуживания потребителей и эстетике объектов торговли. «Нам важно закрепить опыт улицы Гоголя, которая уже стала символом новогодней торговли благодаря установке специализированных павильонов», — заявил он. Принято решение установить такие павильоны и на улице Куйбышева. Преобразилась и торговля в районе крепости, где также появились новые павильоны.



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Ярмарочная торговля, организацией которой тоже занимается предприятие, будет и дальше носить тематический характер.



Наталья Сологуб родилась в 1978 году. Окончила Гомельский кооперативный институт. До предприятия «Торговый сервис и потребительский рынок» успела поработать экономистом-бухгалтером «Галана» и специалистом первой категории управления торговли и услуг Брестского горисполкома.