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На Куйбышева в Бресте появятся новые торговые павильоны

05.03.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Новый тип торговых павильонов появится на отрезке улицы Куйбышева, от Мицкевича до Пушкинской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64048.php

На Куйбышева в Бресте появятся новые торговые павильоны

Об этом рассказал первый зампредседателя горисполкома Вадим Кравчук, представляя коллективу предприятия «Торговый сервис и потребительский рынок» нового руководителя. Им стала Наталья Сологуб, которая с 2011 года трудилась здесь ведущим специалистом.

Рассказывая о задачах, стоящих перед предприятием, Вадим Кравчук подчеркнул что председатель горисполкома Александр Рогачук уделяет огромное внимание культуре обслуживания потребителей и эстетике объектов торговли. «Нам важно закрепить опыт улицы Гоголя, которая уже стала символом новогодней торговли благодаря установке специализированных павильонов», — заявил он. Принято решение установить такие павильоны и на улице Куйбышева. Преобразилась и торговля в районе крепости, где также появились новые павильоны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64048.php

На Куйбышева в Бресте появятся новые торговые павильоны


Ярмарочная торговля, организацией которой тоже занимается предприятие, будет и дальше носить тематический характер.

Наталья Сологуб родилась в 1978 году. Окончила Гомельский кооперативный институт. До предприятия «Торговый сервис и потребительский рынок» успела поработать экономистом-бухгалтером «Галана» и специалистом первой категории управления торговли и услуг Брестского горисполкома.

 
 
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  Новый тип торговых павильонов появится на отрезке улицы Куйбышева, от Мицкевича до Пушкинской. Об этом рассказал первый зампредседателя горисполкома Вадим...
 
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