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В Бресте обсуждают идею проведения саммита городов, дружественных детям

05.03.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте в преддверии 1000-летия обсуждается идея проведения саммита представителей городов, дружественных детям. Об этом сообщил сегодня " заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк журналистам на открытии ресурсного центра молодежных инициатив "Ступени, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64047.php

В Бресте обсуждают идею проведения саммита городов, дружественных детям

Вопрос, как и формат мероприятия, прорабатывается. "Есть планы по сотрудничеству с ЮНИСЕФ. Мы сегодня обсуждали, чтобы в Бресте в преддверии 1000-летия провести саммит городов, дружественных детям, не только Беларуси, но и близлежащих стран трансграничного сотрудничества - Польши, Украины. Для того, чтобы мы понимали, что живем в общем мире, задачи у нас общие и наши дети должны принимать участие в их решении. Может, это будет круглый стол - посмотрим формат в зависимости от степени участия. Но то, что такая встреча нужна и она может быть в Бресте, вполне логично", - сказал Геннадий Борисюк.

Идею активно поддержал представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар. "Я думаю, что это очень актуально и нужно. В нынешнем году в Кельне будет организован всемирный саммит городов, дружественных детям и подросткам, при участии около 1 тыс. представителей разных стран. Поэтому брестскую инициативу можно рассматривать как начало этого процесса в Беларуси", - отметил представитель ЮНИСЕФ.

В рамках инициативы "Город, дружественный детям" в Бресте сегодня торжественно открылся ресурсный центр молодежных инициатив "Ступени" - седьмой в Беларуси, созданный при поддержке ЮНИСЕФ. Уникальная площадка разместилась на базе областного центра молодежного творчества. Здесь будут объединены все общественные объединения: БРСМ, клубы ЮНЕСКО, молодежный парламент, скауты. Задача центра - расширить сферу взаимодействия лидеров, инициативных ребят и взрослых через круглые столы, мастер-классы, тренинги, форумы, встречи, трудовые акции.

"Это будет офис молодежного парламента Брестской области. Мы будем здесь проводить различные мероприятия, чтобы увеличивать потенциал лидерства, коммуникации, предпринимательства молодежи. Кроме того, центр призван играть важную роль в жизни подростков, которые во всех странах являются одной из самых уязвимых категорий населения. Они смогут прийти сюда, обсудить свои вопросы и найти пути их решения", - дополнил Рашед Мустафа Сарвар.

В мероприятии также приняли участие заместитель директора Департамента сотрудничества во имя развития Министерства иностранных дел Польши Марек Куберский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский.

 
Теги: Брест
 
 
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