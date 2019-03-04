Задержан водитель маршрутного такси, допустивший смертельное ДТП

По данным следствия, 4 марта примерно в 19 часов 45 минут в г. Бресте водитель маршрутного такси, 1987 года рождения, осуществляя поворот с ул. Московской на ул. 28 июля, совершил наезд на находившегося на проезжей части ребенка, 2008 года рождения.



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От полученных телесных повреждений школьник скончался на месте происшествия.

В отношении водителя микроавтобуса УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



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Проведенным освидетельствованием установлено, что водитель на момент ДТП был трезв. Он задержан.

Следователями назначены судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трасологическая, медико-криминалистические экспертизы, проведение которых поручено специалистам УГКСЭ по Брестской области.

Допрошены подозреваемый и свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк