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Задержан водитель маршрутного такси, допустивший смертельное ДТП

05.03.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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По данным следствия, 4 марта примерно в 19 часов 45 минут в г. Бресте водитель маршрутного такси, 1987 года рождения, осуществляя поворот с ул. Московской на ул. 28 июля, совершил наезд на находившегося на проезжей части ребенка, 2008 года рождения. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64046.php

Задержан водитель маршрутного такси, допустивший смертельное ДТП

От полученных телесных повреждений школьник скончался на месте происшествия.

В отношении водителя микроавтобуса УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64046.php

Задержан водитель маршрутного такси, допустивший смертельное ДТП

Проведенным освидетельствованием установлено, что водитель на момент ДТП был трезв. Он задержан.

Следователями назначены судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трасологическая, медико-криминалистические экспертизы, проведение которых поручено специалистам УГКСЭ по Брестской области.

Допрошены подозреваемый и свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный представитель УСК по
Брестской области Дмитрий Иванюк

 
Теги: Брест
 
 
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  По данным следствия, 4 марта примерно в 19 часов 45 минут в г. Бресте водитель маршрутного такси, 1987 года рождения, осуществляя поворот с ул. Московской на ул. 28 июля,...
 
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