В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

Сегодня и завтра в БГСХА специалисты агрономической службы Могилевской области обсуждают требования к технологическим операциям возделывания сельскохозяйственных культур и пути снижения себестоимости производства растениеводческой продукции.









В семинаре-совещании принимают участие первый заместитель председателя облисполкома Николай Коротин, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Андрей Кожемякин, руководители и специалисты областных служб, заместители начальников райсельхозпродов по растениеводству, начальники районных инспекций по семеноводству, карантину и защите растений, руководители филиалов УКПП «Могилевоблагрохимизация», главные агрономы сельхозорганизаций области.









Мастер-класс проводят ученые Научно-практического центра по земледелию Национальной академии наук Беларуси», БГСХА, Института защиты растений, Института почвоведения и агрохимии, Могилевского учебного центра подготовки, переподготовки кадров, консультирования и аграрной науки. Своим опытом делятся главные агрономы сельхозпредприятий. О регулировании трудовых отношений в системе сельского хозяйства рассказывает представитель обкома профсоюза работников АПК.

























Какие задачи в преддверии предстоящих весенне-полевых работ поставил перед агрономической службой Могилевщины Николай Коротин? На чем акцентировали внимание спикеры и как «переформатировать» подходы аграриев для более эффективной работы животноводческой отрасли? Об этом — в ближайших номерах газеты «Горецкий вестник».





Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова