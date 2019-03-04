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В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

05.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня и завтра в  БГСХА специалисты агрономической службы Могилевской области обсуждают требования к технологическим операциям возделывания сельскохозяйственных культур и пути снижения себестоимости производства растениеводческой продукции.

 

В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

 

В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

 

В семинаре-совещании принимают участие первый заместитель председателя облисполкома Николай Коротин, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Андрей Кожемякин, руководители и специалисты областных служб, заместители начальников райсельхозпродов по растениеводству, начальники районных инспекций по семеноводству, карантину и защите растений, руководители филиалов УКПП «Могилевоблагрохимизация», главные агрономы сельхозорганизаций области.

 

В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

 

В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

 

Мастер-класс проводят ученые Научно-практического центра по земледелию Национальной академии наук Беларуси»,  БГСХА, Института защиты растений, Института почвоведения и агрохимии, Могилевского учебного центра подготовки, переподготовки кадров, консультирования и аграрной науки. Своим опытом делятся главные агрономы сельхозпредприятий. О регулировании трудовых отношений в системе сельского хозяйства рассказывает представитель обкома профсоюза работников АПК.

 

В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

 

В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

 

В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

 

В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

 

В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

 

В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

 

Какие задачи в преддверии предстоящих весенне-полевых работ поставил перед агрономической службой Могилевщины Николай Коротин? На чем акцентировали внимание спикеры и как «переформатировать» подходы аграриев для более эффективной работы животноводческой отрасли?  Об этом — в ближайших номерах газеты «Горецкий вестник».

 

В БГСХА обсуждают, как эффективно работать на земле

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня и завтра в  БГСХА специалисты агрономической службы Могилевской области обсуждают требования к технологическим операциям возделывания...
 
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