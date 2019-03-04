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«Белпочта» организовала досрочную выплату пенсий за 8 марта

05.03.2019 17:23 — Разное | Аргументы и факты  
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«Белпочта» организовала досрочную выплату пенсий за 8 марта
Фото из открытых источников

Как сообщили «АиФ» представители РУП «Белпочта», в отделениях организована досрочная выплата пенсий за 8 марта. Так, в отделениях почтовой связи (ОПС) Минска выплата пенсий и пособий за 8 марта стартовала уже сегодня, 5 марта (вторник).

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С 6 марта (среда) выплата пенсий и пособий будет осуществляться в ОПС Витебской и Минской областей. 7 марта – в ОПС Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.

Сообщается, что 8 марта (пятница) будут функционировать только дежурные ОПС. О режиме их работы можно узнать в Саll-центре РУП «Белпочта» по единому номеру 154.

 
Теги: Минск
 
 
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8 марта будут работать только дежурные отделения почтовой связи.
 
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