«Белпочта» организовала досрочную выплату пенсий за 8 марта

Как сообщили «АиФ» представители РУП «Белпочта», в отделениях организована досрочная выплата пенсий за 8 марта. Так, в отделениях почтовой связи (ОПС) Минска выплата пенсий и пособий за 8 марта стартовала уже сегодня, 5 марта (вторник).

С 6 марта (среда) выплата пенсий и пособий будет осуществляться в ОПС Витебской и Минской областей. 7 марта – в ОПС Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.

Сообщается, что 8 марта (пятница) будут функционировать только дежурные ОПС. О режиме их работы можно узнать в Саll-центре РУП «Белпочта» по единому номеру 154.