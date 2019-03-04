Многоэтажку на месте школьного стадиона в Могилеве строить не будут - по крайней мере, пока

Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции проекта многоэтажки на месте школьного стадиона в Могилеве прервали досрочно, сообщили в горисполкоме. Проект отправили на доработку, но это не значит, что по нему принято окончательно решение.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Речь идет о строительстве 120-квартирного трехсекционного дома на территории действующего стадиона СШ № 35. Концепцию представило управление капитального строительства — оно выступает заказчиком и проектантом. Горисполком объявил общественное обсуждение , и местные жители тут же выступили против.

Родители школьников сначала собрали более 300 подписей, чтобы детям оставили стадион. Они обратились к администрации школы, но там отказались их поддержать.

В день презентации концепции в кабинет главного архитектора города родители школьников и жители микрорайона пришли уже с более 600 подписями против строительства. Их передали в управление архитектуры для учета при подведении итогов обсуждения.

Чиновникам могилевчане говорили то же, что ранее корреспонденту TUT.BY: что забирать стадион у школьников нельзя, что это единственная зеленая зона в микрорайоне, где можно погулять и заняться спортом, что проект — прямое противоречие словам президента.

Начальник управления по образованию Ирина Новикова отметила, что СШ № 35 рассчитана на 1,4 тыс. детей, а учатся в ней 1006 школьников, и их количество сокращается каждый год. Потому микрорайону нужны молодые семьи с детьми, а решить этот вопрос можно с помощью строительства жилья, считает Новикова.

— Мы заинтересованы в уплотнении застройки, но с соблюдением санитарных норм и компенсирующими мероприятиями. Мы не за то, чтобы строились новые микрорайоны без социальных объектов, — сказала чиновница.



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Заместитель начальника отдела подготовки производства УКСа Олег Бараболя подчеркнул, что представленная концепция является не проектом, а, скорее, видением, как бы УКС хоте разместить дом на этой территории, если не будет возражений.

— У нас в Могилеве не так много мест, где можно строить дома, особенно не связанных со сносом, — сказал он.

Подводя итог презентации концепции, главный архитектор города Владимир Скачек сообщил, что общественное обсуждение завершится 6 марта. После этого концепцию и мнения горожан, в том числе все обращения жителей микрорайона с подписями против строительства, рассмотрят на комиссии в облисполкоме.

Однако общественное обсуждение прекратили досрочно — так решила комиссия по определению направлений градостроительного развития при Могилевском горисполкоме. Концепцию вернули УКСу для доработки.