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В отношении водителя, сбившего ребёнка в Бресте, возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. Водитель, сбивший в Бресте ребенка, задержан.
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Мальчик скончался на месте ДТП.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина в момент аварии был трезвым. Его задержали.
Назначен ряд экспертиз. Свидетели и подозреваемый допрошены.
Продолжается расследование уголовного дела.
Как живут Ружаны спустя время после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке.
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Новости Беларуси. Водитель, сбивший в Бресте ребенка, задержан. По информации УСК по Брестской области, авария произошла вечером четвертого марта. 32-летний...
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