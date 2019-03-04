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В отношении водителя, сбившего ребёнка в Бресте, возбуждено уголовное дело

05.03.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Водитель, сбивший в Бресте ребенка, задержан.  

По информации УСК по Брестской области, авария произошла вечером четвертого марта. 32-летний водитель маршрутки совершил наезд на 11-летнего ребенка, который находился на проезжей части.  

Мальчик скончался на месте ДТП.  

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина в момент аварии был трезвым. Его задержали.  

Назначен ряд экспертиз. Свидетели и подозреваемый допрошены.  

Продолжается расследование уголовного дела.  

Как живут Ружаны спустя время после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке.  

«Люди боялись. За детей боялись» (здесь подробнее).  
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Водитель, сбивший в Бресте ребенка, задержан.   По информации УСК по Брестской области, авария произошла вечером четвертого марта. 32-летний...
 
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