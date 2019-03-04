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В Орше парень задержан по подозрению в сексуальном насилии над подростком
Новости Беларуси. В Орше молодой человек задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК РБ.
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Новости Беларуси. В Орше молодой человек задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
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