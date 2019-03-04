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В Орше парень задержан по подозрению в сексуальном насилии над подростком

05.03.2019 17:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Орше молодой человек задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

По информации УВД Витебского облисполкома, 25-летний парень познакомился с подростком в социальной сети. Затем молодой человек приглашал его к себе домой, где совершал действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК РБ.  
 
 
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Новости Беларуси. В Орше молодой человек задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
 
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