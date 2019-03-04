В Орше парень задержан по подозрению в сексуальном насилии над подростком

Новости Беларуси. В Орше молодой человек задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

По информации УВД Витебского облисполкома, 25-летний парень познакомился с подростком в социальной сети. Затем молодой человек приглашал его к себе домой, где совершал действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК РБ.