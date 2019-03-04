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В Германии проходит последний день весенних карнавалов

05.03.2019 16:46 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. В Германии время весенних карнавалов подходит к концу. 5 марта – последний день гуляний перед 40-дневным католическим постом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии проходит последний день весенних карнавалов

Праздник весны охватил всю страну, но главным центром безудержного веселья стал Кельн. Традиционно пятое время года – так называют многодневный уличный карнавал в Германии – проходит на широкую ногу. Однако в 2019 году из-за сильного ветра организаторы в целях безопасности отказались от больших повозок, лошадей и крупной бутафории. Карнавальные шествия закончатся посещением церковной службы завтра во второй половине дня.
 
 
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Новости Германии. В Германии время весенних карнавалов подходит к концу. 5 марта – последний день гуляний перед 40-дневным католическим постом, сообщили в программе...
 
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