Минск становится все популярнее у иностранных туристов



Туристические организации Минска в 2018 году оказали услуги 116,5 тыс. иностранных граждан, посетивших Беларусь. Для сравнения: в 2017 году в составе организованных групп столицу посетили 98,7 тыс., в 2016-м - 88,2 тыс. иностранцев, сообщили БЕЛТА в главном статистическом управлении столицы.

Больше всего гостей прибыли из России - 67,5% общего числа. Среди других стран лидируют Латвия, Литва, Польша, Испания, Китай, Израиль, Великобритания, Германия, Ирак, Эстония. Средняя продолжительность пребывания туристов в городе составила четыре дня.

Что касается внутреннего туризма, то предприятия туристической отрасли обслужили 26,5 тыс. туристов (в 2017 году - 23,3 тыс.) и 112,6 тыс. экскурсантов (110 тыс.).

Возможность размещения в Минске предлагали 67 гостиниц и аналогичных мест для проживания. В прошлом году в них останавливались 785,7 тыс. человек, в числе которых 76,5% - иностранцы (48,4% из стран СНГ). Кроме того, 5,4 тыс. человек отдохнули в шести санаторно-курортных и оздоровительных организациях города, на жителей других стран пришлось 15,3% общего числа отдыхающих.