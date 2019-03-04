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В Беларусь приходит сеть косметики Sephora

05.03.2019 16:44 — Разное | KYKY  
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В Беларуси в этом месяце откроется первый магазин Sephora. Как сообщает belretail.by, бьюти-ритейлер уже арендовал офис в нашей стране. 

В магазинах бренда продают 28 видов продукции. Среди них – средства ухода за лицом, телом, широкая банная линия и так далее. Кроме того, в ассортименте магазинов можно найти товары таких марок, как Givenchy, Escada, DKNY, Chanel, Dior, Burberry, Gucci и другие. Буду ли именно они представлены в Беларуси – скоро узнаем.

Отмечается, что Sephora исследует возможности беларуского рынка (если еще не сделала этого) и адаптируется под нашу культуру. Это значит, что, возможно, она будет сотрудничать с локальными инди-брендами. 

Примечательно, что сеть Sephora входит в международный холдинг LVMH. Ее называют одной из крупнейших мировых сетей, а в прошлом году она даже получила премию «Ритейлер года». 

 
 
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В Беларуси в этом месяце откроется первый магазин Sephora. Как сообщает belretail.by, бьюти-ритейлер уже арендовал офис в нашей стране.  В магазинах бренда продают 28 видов...
 
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