В Беларусь приходит сеть косметики Sephora

В Беларуси в этом месяце откроется первый магазин Sephora. Как сообщает belretail.by, бьюти-ритейлер уже арендовал офис в нашей стране.



В магазинах бренда продают 28 видов продукции. Среди них – средства ухода за лицом, телом, широкая банная линия и так далее. Кроме того, в ассортименте магазинов можно найти товары таких марок, как Givenchy, Escada, DKNY, Chanel, Dior, Burberry, Gucci и другие. Буду ли именно они представлены в Беларуси – скоро узнаем.



Отмечается, что Sephora исследует возможности беларуского рынка (если еще не сделала этого) и адаптируется под нашу культуру. Это значит, что, возможно, она будет сотрудничать с локальными инди-брендами.

Примечательно, что сеть Sephora входит в международный холдинг LVMH. Ее называют одной из крупнейших мировых сетей, а в прошлом году она даже получила премию «Ритейлер года».