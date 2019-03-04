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В Беларусь приходит сеть косметики Sephora
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В Беларуси в этом месяце откроется первый магазин Sephora. Как
Примечательно, что сеть Sephora входит в международный холдинг LVMH. Ее называют одной из крупнейших мировых сетей, а в прошлом году она даже получила премию «Ритейлер года».
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В Беларуси в этом месяце откроется первый магазин Sephora. Как сообщает belretail.by, бьюти-ритейлер уже арендовал офис в нашей стране. В магазинах бренда продают 28 видов...
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