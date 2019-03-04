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Бобруйчанин "привез" из России корь: под наблюдение попали 140 человек
36-летний мужчина «привез» корь из Москвы, где он работал вахтовым методом.
В московском коллективе, где бобруйчанин трудился, корью болели восемь человек, потому он заподозрил у себя болезнь, тем более что почувствовал соответствующие симптомы.
Последние подобны ОРИ: температура, насморк, светобоязнь, сыпь.
По прибытии в Бобруйск, в середине февраля, мужчина сразу обратился в поликлинику, рассказала «ВБ» врач-эпидемиолог зонального Центра гигиены и эпидемиологии Алла Потапенко.
Корь у обратившегося подтвердили лабораторно. По словам работника ЦГиЭ, мужчина допустил ошибку – ему нужно было сразу вызывать «скорую» на дом, а не идти в поликлинику, где он подверг опасности заражения других людей.
В результате под наблюдением врачей находились 140 человек, с которыми мужчина мог контактировать – его семья (жена и четырехлетний ребенок), пациенты и врачи поликлиники, соседи по подъезду. 18-ти из них сделали прививки от кори. К счастью, ни у кого больше такой диагноз не подтвердился.
Заболевший мужчина также сообщил, что вслед за ним в Бобруйск возвращается еще один бобруйчанин, который трудился в том же коллективе. Потому и другого прибывшего мужчину сразу обследовали, у него корь не обнаружили.
Чтобы не заболеть корью, нужно:
Своевременно вакцинировать детей в возрасте 1 года и 6 лет.
Вакцинировать против кори детей, родители которых в этом возрасте отказались от проведения прививки.
За три недели до выезда за пределы РБ необходимо привиться лицам, планирующим туристические поездки в эпиднеблагополучные по кори страны, если они не делали двух профилактических прививок, не болели ранее корью, либо получен отрицательный или сомнительный результат при исследовании напряженности иммунитета к кори.
В случае контакта с пациентом с диагнозом, не исключающим корь, необходимо обратиться к врачу.
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36-летний мужчина «привез» корь из Москвы, где он работал вахтовым методом.
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