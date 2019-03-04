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Бобруйчанин "привез" из России корь: под наблюдение попали 140 человек

05.03.2019 17:43 — Разное | Партизан  
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36-летний мужчина «привез» корь из Москвы, где он работал вахтовым методом.


В московском коллективе, где бобруйчанин трудился, корью болели восемь человек, потому он заподозрил у себя болезнь, тем более что почувствовал соответствующие симптомы.

Последние подобны ОРИ: температура, насморк, светобоязнь, сыпь.

По прибытии в Бобруйск, в середине февраля, мужчина сразу обратился в поликлинику, рассказала «ВБ» врач-эпидемиолог зонального Центра гигиены и эпидемиологии Алла Потапенко.

Корь у обратившегося подтвердили лабораторно. По словам работника ЦГиЭ, мужчина допустил ошибку – ему нужно было сразу вызывать «скорую» на дом, а не идти в поликлинику, где он подверг опасности заражения других людей.

В результате под наблюдением врачей находились 140 человек, с которыми мужчина мог контактировать – его семья (жена и четырехлетний ребенок), пациенты и врачи поликлиники, соседи по подъезду. 18-ти из них сделали прививки от кори. К счастью, ни у кого больше такой диагноз не подтвердился.

Заболевший мужчина также сообщил, что вслед за ним в Бобруйск возвращается еще один бобруйчанин, который трудился в том же коллективе. Потому и другого прибывшего мужчину сразу обследовали, у него корь не обнаружили.


Чтобы не заболеть корью, нужно:

Своевременно вакцинировать детей в возрасте 1 года и 6 лет.

Вакцинировать против кори детей, родители которых в этом возрасте отказались от проведения прививки.

За три недели до выезда за пределы РБ необходимо привиться лицам, планирующим туристические поездки в эпиднеблагополучные по кори страны, если они не делали двух профилактических прививок, не болели ранее корью, либо получен отрицательный или сомнительный результат при исследовании напряженности иммунитета к кори.

В случае контакта с пациентом с диагнозом, не исключающим корь, необходимо обратиться к врачу.


 
 
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36-летний мужчина «привез» корь из Москвы, где он работал вахтовым методом.
 
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