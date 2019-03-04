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Педагога в Орше подозревают в педофилии
В Орше задержан местный житель 1994 года рождения по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего,
По официальной информации, мужчина познакомился с подростком через социальную сеть. Потом он приглашал его к себе домой, где и совершал действия сексуального характера.
По информации
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 УК РБ.
Задержанный житель Орши находится под стражей, в качестве максимального наказания ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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В Орше задержан местный житель 1994 года рождения по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении...
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