Педагога в Орше подозревают в педофилии

По официальной информации, мужчина познакомился с подростком через социальную сеть. Потом он приглашал его к себе домой, где и совершал действия сексуального характера.





TUT.BY , подозреваемый был педагогом. По информации, подозреваемый был педагогом.





Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 УК РБ.





Задержанный житель Орши находится под стражей, в качестве максимального наказания ему грозит до 15 лет лишения свободы.







