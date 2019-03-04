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С детства быть благодарным: в Туркменистане детсадовцев учат принимать подарки от президента
По всему Туркменистану в эти дни осуществляется вручение денежного подарка женскому населению в честь 8 марта.
Церемонии вручения транслируются по государственному телевидению, на которых женщины, в знак благодарности президенту, прикладывают подарок к лицу.
В этот раз к этой "традиции" приобщили и самых маленьких жительниц страны.
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По всему Туркменистану в эти дни осуществляется вручение денежного подарка женскому населению в честь 8 марта.
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