Переступит через Пашиняна? Лукашенко начал процедуру назначения Зася на пост генсека ОДКБ

Об этом сообщил во вторник вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.





Лукашенко во вторник на совещании с руководством правительства и высших госорганов назвал ситуацию в ОДКБ "нездоровой", отметил, что это связано также с назначением генсека и поэтому ее надо разрешить как можно скорее.





"Мы эту тему обсуждали на совещании у президента, были даны ряд конкретных поручений. По этим направлениям будем отрабатывать. Эта работа велась и не прекращалась. Мы продолжим в дальнейшем отработку этого вопроса для того, чтобы наконец-то наша военно-политическая организация получила легитимно назначенного генерального секретаря", - сказал Петришенко.









Напомним, генсек ОДКБ от Армении Юрий Хачатуров покинул пост в связи с начатым против него делом о попытке свержения конституционного строя в 2008 году. Ереван предложил странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря на нового представителя от Армении, то есть настаивает на сохранении этого поста за до окончания срока.





Однако в конце декабря 2018 года Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении генсеком представителя Беларуси, госсекретаря Совбеза страны Станислава Зася. Сам Зась уже посетил с целью согласования своего назначения Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию.











