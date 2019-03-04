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The Insider: в отравлении Скрипалей есть четвертый подозреваемый

05.03.2019 17:06 — Разное | Партизан  
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Журналист-расследователь и главный редактор The Insider Роман Доброхотов рассказал, что в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей веществом "Новичок" существует четвертый подозреваемый.

По словам Доброхотова, он и другие расследователи занимаются идентификацией четвертого подозреваемого в отравлении бывшего российского разведчика и его дочери. Личность предполагаемого сообщника журналист не раскрыл, но заявил, что он тоже являлся сотрудником Главного разведывательного управления России.


"Мы предполагаем, что есть четвертый человек, – об этом писали и британские СМИ со ссылкой на свои источники. Более того, у нас уже есть подозреваемый на четвертую кандидатуру. Мы можем сказать, что это тоже сотрудник ГРУ и весьма активно перемещавшийся по Европе", – сказал Доброхотов.

О том, когда будет опубликовано расследование, журналист также не сказал.

Спустя год после отравления The Insider и Bellingcat раскрыли настоящие имена трех сотрудников ГРУ, которые, по их данным, принимали участии в операции против Скрипалей.

Руслан Боширов – полковник ГРУ Анатолий Чепига;
Александр Петров – военный врач ГРУ Александр Мишкин;
Сергей Федотов – высокопоставленный офицер ГРУ Денис Сергеев.

В марте 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

По данным британских спецслужб, операцию против Скрипалей провели два сотрудника ГРУ, которые въехали в Великобританию по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Отравляющее вещество они ввезли в поддельном флаконе туалетной воды Nina Ricci. Позже вследствие случайного контакта от этого яда умерла гражданка Великобритании Дон Стерджесс и пострадал еще один житель Солсбери.

В Москве отвергли обвинения в проведении спецоперации в Солсбери, заявив, что Россия химическое оружие РФ уничтожила еще в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия. Президент Владимир Путин также назвал Петрова и Боширова гражданскими лицами.

 
 
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Журналист-расследователь и главный редактор The Insider Роман Доброхотов рассказал, что в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей веществом "Новичок" существует...
 
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