﻿ Макей рассказал о сроках вступления Беларуси в ВТО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей рассказал о сроках вступления Беларуси в ВТО

05.03.2019 16:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Власти Беларуси рассчитывают за год завершить переговоры о присоединении Беларуси к ВТО, сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей после совещания у Лукашенко.

По его словам, последние 10 лет Минск фактически не работал в этом направлении, но за последние 2 года было подписано 10 протоколов: «Эти протоколы помогут нам дальше проводить работу по вступлению в ВТО. Остались еще 6 стран, с которыми нужно оформить аналогичные документы. Думаю, за год работа завершится». 


Дипломат пояснил, что, двигаясь на пути вступления в ВТО, важно четко понимать, какие от этого дивиденты получит наша страна и какими будут потери: «Чаша весов с выигрышем, дивидендами должна быть тяжелее. Поэтому в ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос в кабмине, а затем доложим нашу позицию Президенту».

Макей добавил, что Минск не будет торопиться, но, с другой стороны, ВТО не находится на грани распада, как кто-то хочет представить: 

«Наоборот, шаги, которые предпринимают США и ряд других стран, по ужесточению правил деятельности данной организации, говорят о том, что в перспективе она будет иметь более жесткое влияние на внешнюю мировую торговлю. Итоговое решение будут приниматься главой государства после того, как ему объективно доложат о конкретных плюсах, которые связаны с нашим вступлением в ВТО». 


Глава МИД заявил, что ведомство продолжит работать над диверсификацией внешнеэкономической деятельности: «Александр Лукашенко четко сказал, что наши отношения и с Востоком, и с Западом, и с Севером, и с Югом должны быть сбалансированными. Лишь тогда наша небольшая страна сможет выстоять в трудные периоды каких-то возможных финансово-экономических потрясений».



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Беларуси рассчитывают за год завершить переговоры о присоединении Беларуси к ВТО, сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей после совещания у Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз принял регламент по фильтрации инвестиций из третьих стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика