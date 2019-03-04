Макей рассказал о сроках вступления Беларуси в ВТО

По его словам, последние 10 лет Минск фактически не работал в этом направлении, но за последние 2 года было подписано 10 протоколов: «Эти протоколы помогут нам дальше проводить работу по вступлению в ВТО. Остались еще 6 стран, с которыми нужно оформить аналогичные документы. Думаю, за год работа завершится».









Дипломат пояснил, что, двигаясь на пути вступления в ВТО, важно четко понимать, какие от этого дивиденты получит наша страна и какими будут потери: «Чаша весов с выигрышем, дивидендами должна быть тяжелее. Поэтому в ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос в кабмине, а затем доложим нашу позицию Президенту».





Макей добавил, что Минск не будет торопиться, но, с другой стороны, ВТО не находится на грани распада, как кто-то хочет представить:





«Наоборот, шаги, которые предпринимают США и ряд других стран, по ужесточению правил деятельности данной организации, говорят о том, что в перспективе она будет иметь более жесткое влияние на внешнюю мировую торговлю. Итоговое решение будут приниматься главой государства после того, как ему объективно доложат о конкретных плюсах, которые связаны с нашим вступлением в ВТО».









Глава МИД заявил, что ведомство продолжит работать над диверсификацией внешнеэкономической деятельности: «Александр Лукашенко четко сказал, что наши отношения и с Востоком, и с Западом, и с Севером, и с Югом должны быть сбалансированными. Лишь тогда наша небольшая страна сможет выстоять в трудные периоды каких-то возможных финансово-экономических потрясений».







