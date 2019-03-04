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Выставки Автоматизация. Электроника и Электротех. Свет пройдут в Минске 12-15 марта
Новинки электротехнической промышленности от ведущих мировых производителей и поставщиков покажут в Минске. Две выставки
Средства автоматизации и электронные компоненты, технологическое оборудование и ма-териалы для электротехнической промышленности. Здесь собрано всё то, что позволяет со-здавать «умные» производства: промышленные контроллеры и целые системы управле-ния, роботы, манипуляторы, лазерная техника и многое другое.
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Новинки электротехнической промышленности от ведущих мировых производителей и поставщиков покажут в Минске. Две выставки Автоматизация. Электроника и...
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