Выставки Автоматизация. Электроника и Электротех. Свет пройдут в Минске 12-15 марта

Минске 12-15 марта" />

Выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет»

Новинки электротехнической промышленности от ведущих мировых производителей и поставщиков покажут в Минске. Две выставки «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет» , пройдут с 12 по 15 марта на площадке «Falcon Club» (пр-т Победителей, 20).

Средства автоматизации и электронные компоненты, технологическое оборудование и ма-териалы для электротехнической промышленности. Здесь собрано всё то, что позволяет со-здавать «умные» производства: промышленные контроллеры и целые системы управле-ния, роботы, манипуляторы, лазерная техника и многое другое.