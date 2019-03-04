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Альфа-Банк запустил платформу Open API и валютные платежи со смартфона
Банк с акцентом на FinTech
«Альфа-Банк» запустил передовую платформу Open API, первым из белорусских банков. Как сообщил CEO «Альфа-Банка» Рафал Ющак, каждый год для банка является рекордным: за 3 года удалось утроить количество клиентов, размер кредитного и депозитного портфелей.
Опережает конкурентов
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Информационные сервисы для доступа к счетам, выпискам и документам уже открыты: FinTech-компании получили возможность интегрироваться с системами банка, вскоре...
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