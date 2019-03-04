В Пинске провели акцию «За безопасность детей на дороге»

1 марта 2019 года в средней школе № 10 г.Пинска в рамках единого дня безопасности ОГАИ отдела внутренних дел Пинского горисполкома совместно с общественными организациями «БРСМ» и «Белая Русь» провели акцию «За безопасность детей на дороге».

Школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, вручили фликеры, флаеры по безопасному и ответственному поведению, обеспечению безопасности жизнедеятельности.







Сотрудники Госавтоинспекции напомнили всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и обеспечения безопасности на дороге.

Пинский горисполком