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Инфляционные ожидания белорусов в феврале снизились до 11,6%

05.03.2019 17:07 — Разное | Интерфакс  
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Инфляционные ожидания белорусов в феврале 2019 года снизились – оценка ожидаемого в течение ближайших 12 месяцев роста цен вернулась к уровню августа прошлого года и составила 11,6%, свидетельствуют данные очередного опроса, проводимого Нацбанком Беларуси.

Как сообщалось, в ходе предыдущего опроса в ноябре респонденты повысили оценку годовой инфляции до 12,6% с 11,7% в августе 2018 года. При этом в августе прошлого года инфляционные ожидания были на 0,3 процентного пункта выше уровня предыдущей оценки.

Доля респондентов, которые ожидают, что цены будут расти также интенсивно, увеличилась в феврале до 64,8% с 62,6% в ноябре и 56,3% в августе. Доля ожидающих, что рост цен ускорится, продолжила снижаться – до 15% в феврале с 16,9% в ноябре и 17,6% в августе.

По данным исследования, в феврале этого года оценка ощущаемого уровня инфляции также вернулась к уровню августа прошлого года и составила 12,5% против 12,9% в ноябре. Между тем, доля респондентов, которые считают, что цены выросли "очень сильно", увеличилась до 49,4% с 45,8% в ноябре и 44,8% в августе.

Опрос также свидетельствует о снижении привлекательности потребительских кредитов. Так, доля респондентов, считающих, что сейчас "плохое время" для покупок в кредит, выросла до 63,3% с 58,4%.

Данные исследования также свидетельствует о повышении доверия белорусов к банковской системе и национальной валюте как средству сбережения. Доля респондентов, которые предпочитают хранить сбережения в наличной форме снизилась до 41,4% с 45,5%. При этом доля белорусов, отдающих предпочтение инвалюте, как средству сбережения, уменьшилась до 62,3% с 68,7%. Доля тех, кто доверяет белорусскому рублю, выросла до 30,5% с 23,3%.

Как сообщалось, целью НББ является снижение инфляции до 5% в 2019 году с 5,6% в 2018 году. В январе годовая инфляция составила 5,8%.

 
 
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Инфляционные ожидания белорусов в феврале 2019 года снизились – оценка ожидаемого в течение ближайших 12 месяцев роста цен вернулась к уровню августа прошлого года...
 
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