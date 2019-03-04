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Белорусская участница шоу "Танцы" на "ТНТ" сыграет одно из чувств в постановке Семейного инклюзив-театра "i"

05.03.2019 16:54 — Разное | Интерфакс  
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Танцовщица, хореограф и балетмейстер Ольга Репина, участница шоу "Танцы" на "ТНТ" и актриса Белорусского государственного академического музыкального театра присоединится к труппе Семейного инклюзив-театра "i". Она сыграет одно из чувств в международной постановке белорусского и голландского театров "Восемь чувств, или Рождение человека". Зрителей ждет множество сюрпризов, включая участие известных в Беларуси профессиональных актеров.

Премьера спектакля "Восемь чувств, или Рождение человека" состоится 2 апреля на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов и будет приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Источником вдохновения для создателей спектакля стала трогательная история, придуманная одним из воспитанников Семейного инклюзив-театра "i" Кастусем Жибулем в попытке разобраться в сложном мире собственных эмоций. Так родилась серия из восьми новелл, героями каждой из которых стали восемь чувств – Грусть, Интерес, Обида, Вина, Страх, Злость, Радость, Удовольствие. Исполнительницей роли Грусти в спектакле и станет Ольга Репина.

Белорусская участница шоу "Танцы" на "ТНТ" сыграет одно из чувств в постановке Семейного инклюзив-театра "i"
"Я проработала в театре 15 лет, и теперь, готовясь вновь выйти на сцену, понимаю, насколько соскучилась по этой атмосфере. Поэтому я очень благодарна за приглашение поработать в новом спектакле Семейного инклюзив-театра "i", - отметила Ольга Репина.

Выход на любую площадку, будь это соревнования либо спектакль, – это всегда новый опыт и новые возможности. Но данный случай поистине уникален: ведь и сам театр, и актеры, с которыми мы работаем, и задачи, которые мы решаем через творчество, весьма неординарны. В поиске идеальных выразительных средств для идей, заложенных в спектакле, посвященном восьми чувствам, мы не боимся экспериментировать: так, чтобы наиболее полно и интересно раскрыть образ Грусти, к привычной хореографии мы решили подключить воздушный эквилибр на кольце", – добавила она.

Пока юные актеры вместе со своими взрослыми коллегами готовятся к премьере, Ольга Репина провела мастер-класс "Чувства через танец". Его участники смогли "примерить" на себя образы различных чувств и, руководствуясь помощью и советами Ольги, научиться выражать их языком танца. На протяжении часа посетители мастер-класса выполняли задания, которые помогали им вызвать у себя в душе нужную эмоцию, прожить то или иное чувство, выразить его в каждом движении и тем самым научиться управлять не только своим телом, но и своим настроением. Подобным образом занятия в театральной студии – танец, актерское мастерство, музыка – помогают ее воспитанникам (и особенно детям с аутизмом) осознавать собственные эмоции и управлять своими переживаниями.

Премьера постановки состоится благодаря поддержке генерального партнера Семейного инклюзив-театра "i" – компании velcom.

Билеты на премьеру можно приобрести с 27 февраля на сайте билетного оператора bycard.by.Телефон для справок: +375 29 622 20 90.

На базе театральной студии Ирины Пушкарёвой хореографии, пластике, вокалу, актерской игре и общению друг с другом учатся разные дети, среди них – и дети с аутизмом. Следить за новостями инклюзивного театра "i" можно на сайте https://www.theatre-i.by/ и на официальной странице в facebook https://www.facebook.com/mbfinclusivetheatre.

 
Теги: Новости
 
 
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Танцовщица, хореограф и балетмейстер Ольга Репина, участница шоу "Танцы" на "ТНТ" и актриса Белорусского государственного академического музыкального театра...
 
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