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Поезда с символикой II Европейских игр начали курсировать в минском метро

05.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Минский метрополитен и дирекция II Европейских игр реализовали совместный проект по брендированию вагонов метро к предстоящему спортивному событию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда игр.
 
Поезда с символикой II Европейских игр начали курсировать в минском метро

На двух линиях подземки курсирует по одному составу с оформленными в стилистике II Европейских игр бортами. На двух вагонах представлены 15 видов спорта (15 лисенков Лесиков в соответствующей спортивной одежде), а также логотип форума, адрес официального сайта и хештеги игр. На остальных вагонах расположены наклейки-стикеры с информацией о спортивном событии и его девизом. 

На мультимедийных экранах в салонах подвижного состава и на перронах станций транслируется видеоролик о II Европейских играх. В перспективе планируется внедрение системы ориентирования на станциях.
 
Поезда с символикой II Европейских игр начали курсировать в минском метро
Поезда с символикой II Европейских игр начали курсировать в минском метро
Поезда с символикой II Европейских игр начали курсировать в минском метро
Поезда с символикой II Европейских игр начали курсировать в минском метро
Поезда с символикой II Европейских игр начали курсировать в минском метро

 

II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня.
 
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Теги: Минск
 
 
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Минский метрополитен и дирекция II Европейских игр реализовали совместный проект по брендированию вагонов метро к предстоящему спортивному событию,...
 
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