Поезда с символикой II Европейских игр начали курсировать в минском метро

Минский метрополитен и дирекция II Европейских игр реализовали совместный проект по брендированию вагонов метро к предстоящему спортивному событию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда игр.





На двух линиях подземки курсирует по одному составу с оформленными в стилистике II Европейских игр бортами. На двух вагонах представлены 15 видов спорта (15 лисенков Лесиков в соответствующей спортивной одежде), а также логотип форума, адрес официального сайта и хештеги игр. На остальных вагонах расположены наклейки-стикеры с информацией о спортивном событии и его девизом.

перронах станций транслируется видеоролик о II Европейских играх. В перспективе планируется внедрение системы ориентирования на станциях. На мультимедийных экранах в салонах подвижного состава и натранслируется видеоролик о II Европейских играх. В перспективе планируется внедрение системы ориентирования на станциях.













II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня.

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