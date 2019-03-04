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Поезда с символикой II Европейских игр начали курсировать в минском метро
05.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Минский метрополитен и дирекция II Европейских игр реализовали совместный проект по брендированию вагонов метро к предстоящему спортивному событию, сообщили
На двух линиях подземки курсирует по одному составу с оформленными в стилистике II Европейских игр бортами. На двух вагонах представлены 15 видов спорта (15 лисенков Лесиков в соответствующей спортивной одежде), а также логотип форума, адрес официального сайта и хештеги игр. На остальных вагонах расположены наклейки-стикеры с информацией о спортивном событии и его девизом.
На мультимедийных экранах в салонах подвижного состава и на
II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня.
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Минский метрополитен и дирекция II Европейских игр реализовали совместный проект по брендированию вагонов метро к предстоящему спортивному событию,...
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