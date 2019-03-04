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8 марта Молодёжный центр проведёт дискотеку для подростков
05.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В пятницу, 8 марта, в Городском молодёжном центре пройдёт тематическая дискотека для подростков, приуроченная к Международному женскому дню.
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В пятницу, 8 марта, в Городском молодёжном центре пройдёт тематическая дискотека для подростков, приуроченная к Международному женскому дню.
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