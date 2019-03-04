ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два отделения «Беларусбанка» в Слуцке изменили режим работы

05.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Для улучшения качества обслуживания и удобства для клиентов ЦБУ №615 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 марта вносит изменения в режимы работы отделения №81 (ул.Ленина, 134-2) и отделения №105 (ул.Ленина, 211а). Об этом сайту SlutskGorod сообщила начальник отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг А. В. Сержанова.

Так, отделение №81 напротив «Крыницы» будет дополнительно работать по понедельникам, отделение №105 возле стоматологии – по субботам (ранее были установлены выходные дни).

Новые режимы работы обоих отделений:

  • Пн- Пт: 9:00 – 19:00
  • Обеденный перерыв: 14:00 -15:00
  • Сб: 9:00 - 15:00, обеденный перерыв 12:15 – 13:00.

Обращаем внимание, что в отделениях можно осуществлять весь спектр банковских операций, в том числе оформить платежные карточки, вклады, получить кредиты.

Подробную информацию можно получить по телефонам 54159, 30526 или на сайте belarusbank.by.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для улучшения качества обслуживания и удобства для клиентов ЦБУ №615 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 марта вносит изменения в режимы работы отделения №81 и отделения №105.
 
Новости дня
Новости разные
 
Красота! Названы лучшие достопримечательности мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика