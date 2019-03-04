Два отделения «Беларусбанка» в Слуцке изменили режим работы

Для улучшения качества обслуживания и удобства для клиентов ЦБУ №615 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 марта вносит изменения в режимы работы отделения №81 (ул.Ленина, 134-2) и отделения №105 (ул.Ленина, 211а). Об этом сайту SlutskGorod сообщила начальник отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг А. В. Сержанова.

Так, отделение №81 напротив «Крыницы» будет дополнительно работать по понедельникам, отделение №105 возле стоматологии – по субботам (ранее были установлены выходные дни).

Новые режимы работы обоих отделений:

Пн- Пт: 9:00 – 19:00

Обеденный перерыв: 14:00 -15:00

Сб: 9:00 - 15:00, обеденный перерыв 12:15 – 13:00.

Обращаем внимание, что в отделениях можно осуществлять весь спектр банковских операций, в том числе оформить платежные карточки, вклады, получить кредиты.

Подробную информацию можно получить по телефонам 54159, 30526 или на сайте belarusbank.by.



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