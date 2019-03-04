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Два отделения «Беларусбанка» в Слуцке изменили режим работы
05.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Для улучшения качества обслуживания и удобства для клиентов ЦБУ №615 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 марта вносит изменения в режимы работы отделения №81 (ул.Ленина, 134-2) и отделения №105 (ул.Ленина, 211а). Об этом сайту SlutskGorod сообщила начальник отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг А. В. Сержанова.
Так, отделение №81 напротив «Крыницы» будет дополнительно работать по понедельникам, отделение №105 возле стоматологии – по субботам (ранее были установлены выходные дни).
Новые режимы работы обоих отделений:
Подробную информацию можно получить по телефонам 54159, 30526 или на сайте belarusbank.by.
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Для улучшения качества обслуживания и удобства для клиентов ЦБУ №615 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 марта вносит изменения в режимы работы отделения №81 и отделения №105.
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