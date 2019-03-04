На конкурсе БРЕНД ГОДА ООО «Белфуд Продакшн» получило Золото и Серебро

В активе компании - высшие награды в двух категориях: Золото в категории «Детское питание» и Серебро в категории «Экспорт». Церемония награждения лучших из лучших состоялась в конце января.

Руководитель профессионального конкурса БРЕНД ГОДА Владислав ШУМСКИЙ в своей приветственной речи на церемонии отметил, что в нынешнем году в конкурсе приняли участие как никогда много участников. «Все, кто получили награды, являются настоящими бриллиантами белорусского бизнеса», - подчеркнул Владислав Шумский.

Итоги конкурса подводились в два этапа: вначале компания «Белфуд Продакшн» представила масштабную презентацию, экспертную оценку которой дали члены международного жюри, затем защищала проект. Также гости и участники мероприятия смогли продегустировать детское питание «Маленькое счастье», дав высокую оценку всему ассортименту. В чем же секрет успеха бренда «Маленькое счастье», а именно овощных, мясных, фруктовых пюре; соков, чая и печенья?

Самое главное, что ООО «Белфуд Продакшн» уделяет самое серьезное внимание качеству и безопасности продукта, благодаря чему соответствует критериям крупнейших мировых производителей.











Генеральный директор ООО «Белфуд Продакшн» Татьяна МЫЗНИКОВА

Что касается качества, то, как рассказала генеральный директор ООО «Белфуд Продакшн» Татьяна МЫЗНИКОВА, отбору сырья для производства детского питания «Маленькое счастье» отводится первостепенное внимание. «Самое важное, чтобы продукт соответствовал международным стандартам безопасности, а также требованиям нашей компании по вкусовым и другим показателям, - отметила Татьяна Николаевна. – Мы в обязательном порядке проводим анализ документов поступающей продукции, следующий шаг – это дегустация и проверка поступивших образцов сырья в собственной лаборатории. Если все в порядке, далее образцы проходят проверку в независимых лабораториях».

Опыт компании «Белфуд Продакшн» позволил сделать интересный вывод: оказывается, самые вкусные и сладкие персики растут в Греции, бананы – в Эквадоре, а нектарины – в Узбекистане. Самые лучшие груши, имеющие более нежную мякоть, не содержащую привычных каменистых клеток, и чернослив – сладкий и ароматный - лучше везти из Чили. Ну а родная Беларусь славится дикорастущими ягодами (черникой, голубикой), обладающими непревзойденным ароматом и вкусом. Как известно, дети – самые честные, строгие и непредвзятые эксперты, потому что никогда не будут есть то, что им не нравится. Так вот фруктовые и ягодные пюре «Маленькое счастье» прекрасно дополняют их меню.

О том, что ООО «Белфуд Продакшн» строго придерживается принципов безопасного производства, в первую очередь свидетельствует то, что компания является единственным производителем детского питания, который проходит международную сертификационную систему менеджмента безопасности пищевой продукции FSSС и последнюю версию ISO 22000:2018 европейским сертифицирующим органом. В планах также прохождение международных аудитов AIB и DNV.





А еще очень важно, что на предприятии установлены два немецких X-RAY - это обязательные рентген-детекторы, предназначенные для контроля продукции на конечном этапе. Он проводится с целью проверки на наличие посторонних предметов в продукте. Использование X-RAY позволяет полностью исключить человеческий фактор. Это очень важно, особенно когда речь идет о самом главном – здоровье и безопасности детей. Как подчеркивает Татьяна Мызникова, безопасность для компании – это приоритет: «Мы гордимся, потому что единственные в стране cреди производителей детского питания используем в целях безопасности производства 4-х лучевой X-RAY–детектор, который сканирует каждую баночку на предмет любых посторонних включений и проверяет качество ее укупорки на выходе. Это оборудование последнего поколения, наличием которого не могут похвастаться даже некоторые наши европейские партнеры. Для нас, повторюсь, очень важно держать руку на пульсе, особенно когда речь идет о безопасности продукции».

Открытость и общение

Молодые родители, а особенно мамочки, у которых каждая минута на счету, при возникновении любого вопроса по питанию малышей и не только теперь могут задать вопросы специалистам компании «Белфуд Продакшн», и те обязательно ответят. Современные средства коммуникации позволяют оперативно общаться с производителем в таких популярных соцсетях как Instagram, Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Фейсбук, Pinterest и др. Помимо вопросов-ответов о бренде «Маленькое счастье» родители также могут взять на заметку и другую полезную информацию - советы о прикорме, правильном развитии малышей, видео со специалистами узкого профиля, информацию об акциях, скидках на детское питание.

Нередко родители делятся в соцсетях видео и фотообзорами пюре и соков «Маленькое счастье», фиксируя, как маленькие эксперты – их малыши – делают свой выбор. Одним из главных критериев высокой оценки детского питания «Маленькое счастье» является замечательный аппетит у детей разного возраста, которые кушают пюре «Маленькое счастье» в мягкой упаковке и дома, и в школе, и пьют сок. Кстати, весной будет запущен масштабный конкурс «Звезда Маленького счастья», для участия в котором родителям будет достаточно отправить фотографию своего счастливого малыша на конкурсную почту. Для участников предусмотрены подарки и денежные призы, а главный приз – более 2000 рублей и фотография малыша-победителя на баночках пюре «Маленькое счастье». Чтобы не упустить новость об объявлении конкурса, обязательно подпишитесь на страничку компании в Instagram.

Планы и перспективы

У компании «Белфуд Продакшн» есть удачный опыт участия в конкурсах: два года подряд производители продукции «Маленькое счастье» становились победителями в категории «Консервы для детского питания» Республиканского конкурса консервированной продукции “Хрустальное яблоко”. В начале года была взята еще одна высота – компания впервые приняла участие в конкурсе БРЕНД ГОДА, и сразу стала победителем в двух категориях. Это закономерный успех. Он стал возможен благодаря качественному и вкусному ассортименту «Маленькое счастье» и профессиональной работе команде компании «Белфуд Продакшн».

География поставок продукции постоянно расширяется, а количество контрактов на внешние рынки ежегодно растет. Сегодня детское питание «Маленькое счастье» представлено в Молдове, Украине, России, Китае, Армении, Монголии, Турции, Казахстане и Узбекистане. В 2019 году экспортные возможности будут расширены, в приоритете - страны Европы, Ближнего Востока и Бразилия. Поэтому следующая амбициозная задача, стоящая перед компанией, - победить в конкурсе «Лучший экспортер года Беларуси» (категория «Пищевая промышленность»), который проводит Белорусская Торгово-Промышленная палата.