В офис с головой. Чем опасен служебный роман

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Хотя многие находят свои вторые половины на работе, служебные романы часто осуждаются. У некоторых компаний даже есть однозначная политика на этот счет.

Что же делать, если вы с коллегой флиртуете и не против того, чтобы перейти к серьезным отношениям? Стоит ли вам бежать от этого? Как быть, если то, что правильно с профессиональной точки зрения, вступает в противоречие с тем, что лучше для вашей личной жизни?

Что говорят эксперты

Нет ничего удивительного в том, что коллеги влюбляются друг в друга, говорит Арт Маркман, профессор психологии и маркетинга из Университета Техаса в Остине. «Вы проводите очень много времени на работе. Если вы подпускаете кого-то слишком близко, не только работаете вместе, но и беседуете на сокровенные темы, очень велик шанс, что у вас возникнут романтические отношения», — объясняет он. Исследования показывают, что мы склонны влюбляться в людей, близких по духу, говорит Николь Бейкер, доцент психологии в Университете Нью-Хейвена и автор статей об отношениях на работе. И чем больше вы знакомы с человеком, тем больше вероятность вашего влечения друг к другу, считает эксперт. Если у вас возникло романтическое чувство к коллеге, будьте осторожны. Вот несколько соображений, которые стоит принять во внимание.

Осознайте риски

Прежде чем вы поддадитесь своим чувствам, важно подумать о рисках — а их вполне хватает. Не исключено, что отношения не заладятся, и это заденет самолюбие одной или обеих сторон. Также возможны потенциальные конфликты интересов. Маркман ссылается на принцип двойных отношений — железное правило в психотерапии, запрещающее терапевтам иметь с пациентами какие-либо отношения, кроме профессиональных. Очевидно, к коллегам по работе это правило не относится — многие, например, дружат с коллегами. Однако «наличие многогранных отношений с кем-либо чревато потенциальным конфликтом интересов, который бывает трудно разрешить», поясняет эксперт. Когда вы встречаетесь с коллегой, чьи интересы вы ставите на первое место — компании или человека?

Есть также репутационные риски. «Ваш профессионализм может быть поставлен под сомнение, — говорит Бейкер, — Особенно если люди не считают, что вы вступаете в отношения с чистыми намерениями». Некоторые могут заподозрить, что по отношению к партнеру у вас действует режим преференций или наоборот. «Роман с тем, кто выше вас в служебной иерархии, может служить дополнительным объяснением того, почему вы преуспеваете», — говорит Маркман.

Добрые намерения

Если вы осознаете риск и он вас не останавливает, то, как показывают исследования, становятся важны намерения. Реакция коллег покажет, что они думают о ваших мотивах, говорит Бейкер. Если они увидят, что вами движет эго (что вы ищете отношений исключительно ради удовлетворения собственных потребностей, будь то продвижение по службе или личные амбиции), они будут к вам менее благосклонны. С другой стороны, исследования показывают, что коллеги в целом позитивны, когда понимают, что вы влюблены и по-настоящему заботитесь друг о друге, объясняет Бейкер. Поэтому прежде чем вы кинетесь в омут головой, проверьте свои мотивы и подумайте о том, как их воспримут другие. Кроме того, с изначально чистыми намерениями вам будет легче пережить обиду и избежать недопонимания, если отношения вдруг оборвутся.

Политика компании

Многие организации запрещают работникам встречаться с сотрудниками, продавцами, покупателями и поставщиками или требуют раскрытия соответствующих намерений, так что следует узнать об этом до того, как вы начнете отношения. «Следуйте правилам и попытайтесь понять, почему они существуют, — предупреждает Бейкер. — Если вы игнорируете их, вы подвергаете себя риску». Если вы уже нарушили правило, она рекомендует «признаться как можно раньше», потому что «чем дольше вы упорствуете, тем хуже последствия».

Маркман отмечает, что в последние годы некоторые компании «отменяют такие правила, так как их тяжело соблюдать, кроме того, по сути они ничего не меняют». По его мнению, это хорошо. «Правила должны подстраиваться под реальность мира. В случае с романтическими отношениями на работе мы должны научить людей принимать правильные взрослые решения, а не наказывать их, следуя инструкциям». Правила также меняются под влиянием движения #MeToo. К примеру, в Facebook или Google сотрудники могут пригласить коллегу на свидание лишь однажды. Если человек говорит «нет» или дает неоднозначный ответ («Извини, я занят»), его больше не спрашивают в об этом.

Держитесь подальше от своего начальника и прямых подчиненных

Независимо от ваших намерений лучше не встречаться с начальниками и подчиненными. «Завязывать отношения с кем-то из непосредственных начальников или подчиненных — это плохая идея», — говорит Маркман. Бейкер соглашается: «Исследования показывают, что ничего хорошего в этом нет; такие отношения воспринимаются более негативно». Все потому, что в таких ситуация конфликт интересов проявляется наиболее остро. Трудно быть объективным, когда, например, вам надо оценить отчет того, с кем вы встречаетесь. А если вы не хотите, чтобы люди думали, будто вы получаете необоснованные одобрения, это может разрушить вашу уверенность в себе и навредить командному духу. Оба эксперта признают, что романтические отношения между начальниками и подчиненными в действительности случаются — и иногда даже удаются. Однако если вы и вправду думаете о чем-то подобном, вы должны, «немедленно принять меры», чтобы перейти в подчинение к другому начальнику или перевести подчиненных в другую команду, советуют эксперты.

Не скрывайте этого

И Маркман, и Бейкер считают, что важно не утаивать свои отношения от коллег и руководителей. Звучит слишком жестко, особенно если вы не уверены в том, куда вас заведет служебный роман. «Вы не обязаны признаваться сразу после первого свидания», — уточняет Маркман. Но когда люди вокруг уведомлены, это снижает неловкость и повышает вероятность, что они воспримут ваши отношения позитивно. К тому же «даже если вы не скажете никому, люди все равно все поймут, что произошло», считает эксперт. Бейкер добавляет, что тайные романы, как правило, хуже заканчиваются и могут «вызывать коррозию» в других отношениях. «Секреты имеют свойство разрушать наше доверие друг к другу. Когда правда выходит наружу, люди чувствуют себя лжецами», — объясняет она. Признайтесь просто и прямо. Скажите что-то вроде: «У нас было несколько свиданий, но, уверен, вы понимаете, что мне бы не хотелось вдаваться в детали относительно нашей личной жизни».

Убедитесь в том, что ваш руководитель — один из первых, кому вы сообщите о служебном романе. Если вы чувствуете, что это лишнее, поставьте себя на место вашего начальника, говорит Маркман. Вы бы хотели знать о том, что два человека в вашей команде или член команды и коллега из другого отдела, встречаются? Тогда дайте возможность вашим начальникам решить, в какой проект вас назначить.

Возможно, они предпочтут, чтобы вы работали отдельно. Когда вы рассказываете им о своих взаимоотношениях, вы предоставляете шанс принять обоснованное решение. Расскажете ли вы об этом HR или нет, будет зависеть от правил вашей компании и от того, насколько вы доверяете вашим коллегам в департаменте HR. «Уведомить отдел HR о возможном конфликте интересов может оказаться полезным, особенно в случае, если отношения сложатся, — говорит Маркман. — Если же ваш отдел HR интересует только формальная сторона вопроса и дальше галочки в анкете дело не пойдет, рассказывать им об отношениях не стоит». Существует еще одно важное предостережение: представителям ЛГБТ может быть неудобно рассказывать о своих отношениях с коллегой, особенно если вас все еще могут уволить за гомосексуализм. «Хоть компании становятся более разнообразными, не факт, что они стали более инклюзивными, — поясняет Маркман. — Многие люди могут чувствовать себя некомфортно, когда дело касается разговора об их отношениях».

Установите границы

Хотя важно дать людям понять, что происходит, вы не должны посвящать их в детали. Бейкер и ее коллеги провели исследование о флирте на работе и обнаружили, что «люди, которые часто оказываются свидетелями флирта… говорят, что менее довольны своей работой, и чувствуют, что компания их не особо ценит. Они с большей вероятностью ставят низкую оценку рабочей атмосфере, а также чаще думают об увольнении», — отмечает эксперт. Бейкер специально указывает, что речь идет именно о корреляции, а не о причинах, однако это хороший аргумент в защиту отказа от публичных проявлений чувств. В любом случае нужно стараться вести себя профессионально. «Это облегчает ситуацию и делает ее менее неудобной для окружающих», — говорит Бейкер. Вам также стоит определить границы со своим партнером. «Хоть это и не звучит романтично, вам все же надо открыто обсудить, что вы будете говорить другим о ваших отношениях и как вы будете справляться с сопутствующими рисками», — советует Маркман. «Хотелось бы верить в то, что любовь важнее всего (и именно поэтому брачных договоров намного меньше, чем должно быть), но вы же не хотите, чтобы рабочий стресс повлиял на ваши отношения, и наоборот?» — замечает эксперт. Договоритесь, как и когда вы будете обсуждать работу — и ваши отношения — друг с другом.

Если вы расстанетесь

Разумеется, не каждый роман бывает удачным. Если вы с партнером решите расстаться, лучше быть к этому подготовленными. «Будет очень больно», — утверждает Бейкер. Однако все равно советует «откровенно поговорить о расставании». Маркман соглашается: «Если вы рассказывали людям о ваших отношениях, не скрывайте и того, что вы больше не встречаетесь». И попытайтесь сохранять профессионализм. «Любой, кто когда-то с кем-то встречался, говорил нечто не особо лестное о бывшем или бывшей, — говорит Маркман, — однако вам стоит быть вежливым, вести себя, будто ничего не случилось, и надеяться, что ваш бывший партнер поступит так же». Если вы чувствуете себя слишком неловко или вам больно находиться в одном коллективе с человеком, возможно, стоит подумать об увольнении или хотя бы о переходе в другой отдел. Независимо от того, как отношения заканчиваются, полезно следовать простому совету Бейкер: «Чем меньше драмы, тем лучше».

Что делать:

Оцените риски романтических отношений с коллегой по работе.

Ознакомьтесь с политикой организации в этом вопросе и ее обоснованием.

Поговорите о том, что вы будете делать, если отношения не сложатся.

Чего не делать:

Не преследуйте коллегу, если вы на самом деле не хотите отношений.

Не встречайтесь с человеком, который вам подотчетен.

Не пытайтесь скрывать ваши отношения от начальника или коллег — это лишь разрушит доверие.

Об авторе. Эми Галло (Amy Gallo) — редактор Harvard Business Review , автор книги «Как справляться с конфликтами на работе».