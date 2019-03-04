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Помазали зеленкой. В «Бутырке» объяснили, чем вызвано онемение ноги у Кокорина

05.03.2019 18:39 — Разное | Tut.by  
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По словам адвоката Андрея Ромашова, у находящегося в «Бутырке» футболиста «Зенита» Александра Кокорина проблемы со здоровьем. Он настаивает, что игроку нужно постоянно наблюдаться у специалиста, чтобы не запустить проблему с коленом, сообщает Sports.ru.


Reuters

— У Александра наблюдается онемение ноги в том месте, где повреждено колено. Наступают необратимые последствия, — предупреждал Ромашов.

Адвокат добавил, что футболисту неудачно провели процедуру электрофореза, из-за чего на ноге появилось нагноение. «Зенит» готов отправить своих врачей в СИЗО, но пока нет разрешения.

Федеральная служба исполнения наказаний все прочитала и за день провела проверку. Заключение: все в порядке!

— Установлено, что после проведения процедуры электромиостимуляции отмечалось незначительное покраснение кожи у Кокорина, — сказал представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Цыганков.

ФСИН сообщает, что покраснение помазали зеленкой — скоро должно зажить.

С медицинской экспертизой выступил даже замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. По его мнению, нога онемела, потому что Кокорин слишком много лежит.

— Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес. Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет.

Адвокаты не согласны — они готовят жалобы и хотят привлечь виновных к ответственности. Более того, представители футболиста уверяют, что не исклчены серьезные последствия для здоровья футболиста.

— Содержание под стражей не может проводиться, если угрожает жизни и здоровью обвиняемого. Если он продолжит оставаться в СИЗО, ему грозит замена коленного сустава на искусственный. Ему грозит инвалидность! — приводит «Спорт-Экспресс» слова Андрея Ромашова, адвоката Кокорина.

8 октября Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака. Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца. В декабре срок их пребывания под стражей был продлен до февраля, а в феврале суд продлил заключение футболистов еще на два месяца.

Что за травма колена?

В марте прошлого года Кокорин порвал крестообразные связки колена в матче Лиги Европы с «Лейпцигом» и из-за этого пропустил ЧМ-2018. Футболисту сделали операцию в Риме, после которой он восстанавливался полгода. Кокорин вернулся на поле в сентябре и провел в российской премьер-лиге только три матча перед тем, как попасть в СИЗО.


Александр Кокорин. Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Адвокаты говорят, что больное колено Кокорина требует реабилитационных процедур — по пять часов в день. Поэтому в «Бутырке» ему разрешили пользоваться велотренажером и чаще ходить в спортзал. По мнению адвокатов, этого недостаточно.

 
 
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По словам адвоката Андрея Ромашова, у находящегося в «Бутырке» футболиста «Зенита» Александра Кокорина проблемы со здоровьем. Он настаивает, что игроку нужно...
 
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