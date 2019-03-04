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Лучший банк Беларуси выберут по итогам премии «Банк года-2018»

05.03.2019 18:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Лучший банк Беларуси выберут по итогам премии «Банк года-2018»
АиФ

Банк – неотъемлемая часть жизни каждого из нас: мы получаем зарплату на карточку, размещаем деньги на депозит и меняем валюту, берем кредиты и оформляем рассрочку. Всем хочется, чтобы их финансовые операции проходили идеально, но как определить какой банк лучший?

На протяжении последних лет в банковском сообществе заметно возрос интерес к ежегодной премии «Банк года», которая проходит при поддержке Ассоциации белорусских банков. Учредителем данной премии является финансовый портал Myfin.by, организатором – агентство GUARDO. Цель конкурса – определение лидеров среди банков, осуществляющих коммерческую деятельность на территории РБ.

По итогам конкурса станет известно, какой банк стал самым успешным в минувшем году, какой – самым инновационным, а какой проявил себя как лучший кредитор. Для определения победителей организационным комитетом был сформирован состав экспертной комиссии, в число которых вошли высококвалифицированные представители банковского и финансового секторов, экономисты-практики и ученые. Список экспертной комиссии формировался с учетом пожеланий банков. С полным списком экспертов можно ознакомиться на сайте bankgoda.by

Особое внимание организаторы уделяют онлайн-голосованию, которое традиционно проходит на сайте bankgoda.by. Проголосовать за любимый банк может любой желающий, голосование продлится до 20 апреля 2019 года включительно.


Лучший банк Беларуси выберут по итогам премии «Банк года-2018»
 

В 2019 году экспертной комиссией был расширен перечень конкурсных номинаций, особое место среди которых занимает номинация «Корпоративно-социальная ответственность». Организационным комитетом премии «Банк года» было заключено соглашение с Национальным художественным музеем Республики Беларусь о сборе благотворительных средств на реставрацию иконописного произведения «Спящий младенец». После реставрации произведение будет перемещено в основную экспозицию Национального художественного музея. Принять участие в сборе средств могут все желающие (как физические, так и юридические лица). Для получения более подробной информации обращайтесь на e-mail: bankgoda@gmail.com


Лучший банк Беларуси выберут по итогам премии «Банк года-2018»
Фото: АиФ

Гран-при получит финансовое учреждение, которое максимально эффективно показало себя в различных направлениях банковского бизнеса. Итоги конкурса подведут вечером 25 апреля в Доме Москвы в Минске. С тем как прошла Церемония награждения в прошлом году можно ознакомиться здесь.

Премия вручается четвертый раз. По итогам 2017 года обладателем гран-при стал МТБанк, по итогам 2016 года – Белгазпромбанк, 2015 года – МТБанк.

Официальные партнеры премии «Банк года 2018»:

  • - компания «Медиа Лайн»;
  • - Audi Центр Минск;
  • - GOLFCLUB MINSK;
  • - питьевая вода «Нарач»;
  • - агентство недвижимости «Сильван»;
  • - компания «Белвнешреклама».

Интеллектуальный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Итоги конкурса подведут 25 апреля в Минске. Интеллектуальный партнер конкурса – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
 
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