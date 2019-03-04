Нарушения законодательства о защите прав детей-инвалидов выявлены в Гродненской области





Органы прокуратуры Гродненской области потребовали устранить нарушения закона в сфере защиты прав детей-инвалидов. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Результаты надзорных мероприятий показали, что меры, принимаемые заинтересованными органами и учреждениями по созданию благоприятной социальной среды для жизнедеятельности граждан с инвалидностью, недостаточны.

Среди выявленных нарушений: недостатки по линии обустройства безбарьерной среды в местах общего пользования и жилье. В частности, в нескольких жилых домах в Гродненском, Свислочском и Волковысском районах отсутствовали приспособления для спуска инвалидных колясок. Лидская центральная районная больница так и не реализовала решение профильной комиссии по созданию безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц. Входная группа учреждения здравоохранения не оборудована пандусом, кнопкой вызова и знаком "Звонок для инвалида".



"Проблемы вскрыты в сфере индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. В регионе не создана надлежащая система контроля за выполнением реабилитационных мероприятий. Отсутствовало необходимое взаимодействие органов здравоохранения, труда и социальной защиты, образования в процессе формирования, выполнения и оценки эффективности реабилитации инвалидов", - сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области. Среди нарушений, например, невыполнения индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов. Не всегда на должном уровне были организованы специальное образование и оказание коррекционной помощи такой категории детей. В некоторых случаях образовательный процесс проводился лишь на бумаге.

Установлено, что многие родители не осведомлены о возможностях реабилитации детей, в том числе о возможности обращения за изготовлением ортопедической обуви на безвозмездной основе. В Зельвенском районе, например, не информировали родителей детей-инвалидов о льготах и иных формах господдержки, в Волковысском районе - о порядке предоставления территориальным центром социального обслуживания населения услуги почасового ухода за детьми.

По результатам проверки прокуратура Гродненской области внесла в Гродненский облисполком и областное управление Фонда социальной защиты населения представление, в котором потребовала устранить причины и условия, которые способствовали нарушениям законодательства о защите прав детей-инвалидов.

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