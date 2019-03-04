ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нарушения законодательства о защите прав детей-инвалидов выявлены в Гродненской области

05.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Нарушения законодательства о защите прав детей-инвалидов выявлены в Гродненской области

Органы прокуратуры Гродненской области потребовали устранить нарушения закона в сфере защиты прав детей-инвалидов. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Результаты надзорных мероприятий показали, что меры, принимаемые заинтересованными органами и учреждениями по созданию благоприятной социальной среды для жизнедеятельности граждан с инвалидностью, недостаточны.

Среди выявленных нарушений: недостатки по линии обустройства безбарьерной среды в местах общего пользования и жилье. В частности, в нескольких жилых домах в Гродненском, Свислочском и Волковысском районах отсутствовали приспособления для спуска инвалидных колясок. Лидская центральная районная больница так и не реализовала решение профильной комиссии по созданию безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц. Входная группа учреждения здравоохранения не оборудована пандусом, кнопкой вызова и знаком "Звонок для инвалида".
 

"Проблемы вскрыты в сфере индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. В регионе не создана надлежащая система контроля за выполнением реабилитационных мероприятий. Отсутствовало необходимое взаимодействие органов здравоохранения, труда и социальной защиты, образования в процессе формирования, выполнения и оценки эффективности реабилитации инвалидов", - сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области. Среди нарушений, например, невыполнения индивидуальной программы реабилитации детей-инвалидов. Не всегда на должном уровне были организованы специальное образование и оказание коррекционной помощи такой категории детей. В некоторых случаях образовательный процесс проводился лишь на бумаге.

Установлено, что многие родители не осведомлены о возможностях реабилитации детей, в том числе о возможности обращения за изготовлением ортопедической обуви на безвозмездной основе. В Зельвенском районе, например, не информировали родителей детей-инвалидов о льготах и иных формах господдержки, в Волковысском районе - о порядке предоставления территориальным центром социального обслуживания населения услуги почасового ухода за детьми.

По результатам проверки прокуратура Гродненской области внесла в Гродненский облисполком и областное управление Фонда социальной защиты населения представление, в котором потребовала устранить причины и условия, которые способствовали нарушениям законодательства о защите прав детей-инвалидов.

 

 

 

Подпишитесь на наш канал в 

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Органы прокуратуры Гродненской области потребовали устранить нарушения закона в сфере защиты прав детей-инвалидов. Об этом БЕЛТА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два отделения «Беларусбанка» в Слуцке изменили режим работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика