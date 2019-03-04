С сараем во дворе. Как выглядят и почем продают самые дешевые «двушки» столицы

Начало года на столичном рынке недвижимости выдалось не оптимистичным — количество реальных сделок на «вторичке», если сравнивать с прошлым годом, сократилось в два раза. В прогнозах на будущее эксперты не скрывали, что цены могут пойти вниз. REALTY.TUT.BY изучил жилье, которое продают сейчас на вторичном рынке недвижимости, и сделал подборку самых дешевых «двушек». Цены и фото — в нашем материале.

Минска. Есть и с гаражом в подарок">В обзоре двухкомнатных квартир, который мы подготовили в конце прошлого года, цены стартовали от 38 тысяч долларов в эквиваленте. Вариантов дешевле тогда не было, сейчас — появились.

С собственным сараем

«Двушка» площадью 35,5 квадратных метров расположена в хрущевке на улице Пермской, 56. Дом кирпичный, стены толстые, два этажа, 8 квартир — минимум соседей и шума. Окна во двор. Есть достаточно широкий балкон. Во дворе собственный сарай с погребом, говорится в объявлении о продаже.

Цена — 37,5 тысяч долларов в эквиваленте, по 1056 за «квадрат». Кстати, именно в этом районе продали самую дешевую двухкомнатную квартиру в прошлом году.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

В Грушевке

В двухэтажной хрущевке на Либкнехта, 101 предлагают бюджетный вариант «двушки» площадью 30,5 квадратных метров. Цена — 38,5 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 262 доллара за квадратный метр.







Фото:realt.by



Фото:realt.by



Изображение:yandex.by

Не малометражка

Двухкомнатная квартира площадью 44,5 квадратных метров с кухней в 7 метров и раздельным санузлом предлагается в двухэтажном доме на Геологической, 63 (микрорайон Степянка). Бонусом к квартире идет сарай, расположенный во дворе. Цена — 41,7 тысячи долларов, по 937 долларов за «квадрат».



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Изображение:yandex.by

Заезжай и живи

На Любанской, 9 предлагают «двушку» площадью 31 квадратный метр в кирпичном доме 1960 года постройки. Квартира с ремонтом, можно заезжать сразу после покупки. «Имеется отдельно стоящее помещение в виде сарая с подвалом для хранения личных вещей», говорится в объявлении. Цена — 42 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 355 за квадратный метр.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Изображение:yandex.by

В панельке

В блочном доме 1985 года постройки предлагают двухкомнатную квартиру площадью 55 квадратных метров. Дом находится в микрорайоне Сокол (входит в черту Минска, хотя и расположен за МКАД). Цена — 44,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 816 долларов за «квадрат».



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Изображение:yandex.by

На первом этаже

Двухкомнатная квартира площадью 42 квадратных метров продается в панельной хрущевке на улице Одоевского, 20. Цена — 47 тысяч долларов в эквиваленте, по 997 долларов за квадратный метр.



Фото:t-s.by



Фото:t-s.by



Фото:t-s.by



Изображение:yandex.by