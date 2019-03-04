Жители города Костюковичи остались без воды: Ведутся работы по устранению порыва

Главное без паники!
Воду можно взять для срочных нужд в водоканале. А также открыты пункты выдачи воды вблизи райисполкома, железнодорожного вокзала, районного Центра культуры. При острой необходимости вода может быть доставлена на дом. Телефон для справок — 115.
Сейчас ведутся работы по устранению порыва.
Все будет хорошо. Немного терпения.
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Главное без паники! Воду можно взять для срочных нужд в водоканале. А также открыты пункты выдачи воды вблизи райисполкома, железнодорожного вокзала, районного