Жители города Костюковичи остались без воды: Ведутся работы по устранению порыва

Главное без паники!

Воду можно взять для срочных нужд в водоканале. А также открыты пункты выдачи воды вблизи райисполкома, железнодорожного вокзала, районного Центра культуры. При острой необходимости вода может быть доставлена на дом. Телефон для справок — 115.

Сейчас ведутся работы по устранению порыва.

Все будет хорошо. Немного терпения.