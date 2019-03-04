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Жители города Костюковичи остались без воды: Ведутся работы по устранению порыва

05.03.2019 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Главное без паники!

Воду можно взять для срочных нужд в водоканале.  А также открыты пункты выдачи воды вблизи райисполкома, железнодорожного вокзала, районного Центра культуры. При острой необходимости вода может быть доставлена на дом. Телефон для справок — 115. 

Сейчас ведутся работы по устранению порыва. 

Все будет хорошо. Немного терпения. 

 
 
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Главное без паники! Воду можно взять для срочных нужд в водоканале.  А также открыты пункты выдачи воды вблизи райисполкома, железнодорожного вокзала, районного
 
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