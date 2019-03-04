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Песков ответил на критику Лукашенко о расчетах в российских рублях

05.03.2019 19:13 — Разное | Партизан  
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Москва не отвергала предложение Минска о переходе на взаиморасчеты в российских рублях. Об этом во вторник, 5 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.


kremlin.ru

«Я, честно говоря, первый раз об этом слышу», — сказал Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Россия якобы не захотела вести торговлю с Беларусью в рублях.

По словам представителя Кремля, Москва, напротив, заинтересована в переходе на расчеты на основе национальных валют в торгово-экономических отношениях с партнерами, особенно с ближайшими партнерами. Как подчеркнул Песков, данная тема постоянно обсуждается в ходе российско-белорусских переговоров.

Ранее во вторник Лукашенко рассказал, что предлагал России довести уровень рубля в торговых расчетах между странами до 100 процентов с текущих 80, однако его идею в Кремле не оценили. «Мы этого не боимся, но никто на это не идет», — заявил Лукашенко, отметив, что серьезного обсуждения о переходе Москвы и Минска на единую валюту также пока не велось.


 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Москва не отвергала предложение Минска о переходе на взаиморасчеты в российских рублях. Об этом во вторник, 5 марта, заявил пресс-секретарь президента России...
 
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